守護原鄉族人健康 屏縣府與榮總深入部落健檢義診

原鄉健檢與義診活動，民眾踴躍參加。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕落實原鄉健康照護，屏東縣政府與屏東榮民總醫院、原住民族委員會等單位合作，今（9）日在台灣原住民族文化園區舉辦「愛在部落・守護健康」活動，提供成人健檢、專業義診、胸部X光篩檢及健康講座、職災權益宣導等服務，參與人潮踴躍。

屏東縣長周春米表示，提升原鄉醫療的可近性一直是縣府的施政重點，透過原住民族委員會文化發展中心、衛生局、屏東榮民總醫院、勞動暨青年發展處及三地門、瑪家、霧台鄉衛生所的跨單位協作，將專業醫療資源直接帶進部落，鄉親不必舟車勞頓，在部落就能享有高品質的健檢服務，用行動實質照顧縣民健康。

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屏東縣府與屏東榮總攜手前進原鄉健檢與義診 。（屏東縣政府提供）

屏東縣府衛生局長張秀君表示，本次社區公共衛生服務，除提供代謝症候群、骨質疏鬆及多項癌症篩檢，現場也結合認識骨質疏鬆、代謝症候群防治、檳榔防治與失智症照護資源等專題講座，將「健康888」政策轉化為具體行動，早期發現、即時轉介，提升醫療可近性，全方位守護及深耕原鄉鄉親健康。

屏東榮民總醫院院長王瑞祥說，醫院長期推動社區健康促進與公共衛生計畫，此次由家庭暨社區醫學團隊提供義診、健康評估、醫療諮詢及社會資源轉介等，透過走入社區，強化與基層醫療連結，攜手縣府打造健康、幸福的原鄉生活圈。

原民會原住民族文化發展中心主任邱黃肇崇表示，原住民族的健康不僅是個人的身體狀態，更與文化、土地與社群緊密相連，感謝屏東縣政府邀集屏東榮總及多個單位辦理原鄉健檢與義診，為原住民族鄉親，特別是媽媽們，提供便利且具文化適切性的健康檢查服務。

現場除健康檢查外，也配合母親節規劃親子互動、健康闖關及文化體驗活動，讓健康促進不再只是醫療行為，而是融入家庭與部落的生活日常。

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