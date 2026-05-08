不像住院 台南柳營奇美醫院用拍貼機留下感動一刻

拍貼機讓民眾把握機會留下珍貴合影。（柳營奇美醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕柳營奇美醫院今天（8日）舉辦母親節關懷系列活動，由院長周偉倪帶領醫療團隊前往產科病房，向準媽媽們致贈沐浴用品與乳液等貼心禮品，在安寧病房則有金曲歌王謝銘佑與麵包車樂團帶來溫暖動人的音樂演出，同時在醫院大廳也有街頭藝人演唱、手寫感恩小卡及拍貼機合影留念等活動，鼓勵民眾將平時難以說出口的感恩與愛意，向媽媽獻上祝福與關懷。

周偉倪說，為落實對媽媽的守護，醫院致力推動母嬰親善照護，提供完善的產前檢查與產後護理服務，並透過親子教室與「神隊友養成班」強化育兒支持，同時打造婦女友善空間。今天活動除傳遞節日祝福外，更期盼讓病人在住院期間，仍能感受到節慶的溫馨氛圍與備受呵護的暖意。

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柳營奇美醫院院長周偉倪（右一）到病房致贈母親節禮品。（醫院提供）

在「心意小卡」書寫區，不少民眾寫下對母親及家人的感謝與祝福，一張張卡片匯聚成充滿情感與思念的祝福牆，像「謝謝媽媽一直都在，您的愛是最堅強的後盾」、「祈願媽媽成為天使」，真摯文字令人動容。

拍貼機並是活動人氣亮點，不少人把握機會留下珍貴合影，坐輪椅的長輩和全家人擠進拍貼機內比出愛心手勢合拍留念，幸福氛圍感人。

周偉倪指出，未來將持續營造更具溫度與人情味的醫療環境，讓醫院不僅是治病、守護民眾健康的場所，更是傳遞愛、希望與幸福感的重要力量。

金曲歌王謝銘佑（右二）與麵包車樂團到安寧病房帶來溫暖動人的音樂演出。（柳營奇美醫院提供）

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