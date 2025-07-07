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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

急用！大姨媽突報到免驚 北捷即日起各車站免費提供衛生棉

2025/07/07 16:29

北捷即日起各車站免費提供衛生棉；圖為情境照。（圖取自freepik）

北捷即日起各車站免費提供衛生棉；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者董冠怡／台北報導〕女性乘客偶爾會遇到臨時生理期來，身上卻無衛生用品應急，或沒零錢投幣購買的窘境，台北捷運公司從2022年起，挑選20個車站詢問處，試辦提供生理用品，讓有緊急需求的乘客免費索取，北捷今表示，試辦期間反映良好，統計民眾索取情形，每月共計約50片至100片，即日起擴大至各車站。

捷運通車路線涵蓋文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等，計有117個營運車站。據指出，經評估試辦情形及各界反映，捷運系統各車站詢問處，即起均供免費索取生理用品，以備不時之需。如有臨時需要，可就近向車站人員索取，倘若不好意思開口，也可使用車站廁所附近設置的衛生棉販賣機，投幣10元可買2片。

北捷提到，針對民眾對坐式馬桶的需求，捷運各車站廁所均配置馬桶坐墊消毒液和衛生紙，另有設置求助鈴，車站人員每日定時進行廁所巡檢，實施反偷拍偵測，檢查有無異常孔洞或電線，使用者更「方便」同時維護如廁安全。

此外，在具有大量人潮或轉乘需求的捷運台北車站、民權西路、淡水、古亭、松山機場站等34站，備有哺集乳室，有需要的旅客可洽車站人員開啟使用，其他車站也可由車站人員引導至站務人員休息室使用。詳細站點可至北捷官網首頁─旅客服務─貼心措施查詢。

維護安全方面，北捷說明，車站月台中間劃設夜間安心候車區，也有監視系統及對講機，可隨時透過對講機聯繫服務人員，如見其他旅客任何異常行為，務必就近通知車站人員，或利用「台北捷運AI智慧客服」通報。

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