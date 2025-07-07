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健康網》小暑節氣濕熱當頭！ 5大飲食守則助養生避暑

2025/07/07 17:42

洪泰雄表示，小暑期間應積極補充水分，並攝取富含水分的食材如冬瓜、絲瓜、小黃瓜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，小暑期間應積極補充水分，並攝取富含水分的食材如冬瓜、絲瓜、小黃瓜；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日迎來二十四節氣中的「小暑」，象徵一年之中炎熱將至、濕氣最重的時節。對此，營養學者洪泰雄在臉書發文指出，小暑時節期間人體易出汗、易中暑，飲食調養應兼顧「清熱、生津、祛濕、補氣」，他也提出5大飲食建議，幫助民眾安度酷暑，包含補水降溫、祛濕清腸、清淡高纖、適量補氣，並秉持「3少3多」原則助養生。

一、補水降溫：多喝水、多吃含水食物

洪泰雄表示，小暑期間應積極補充水分，並攝取富含水分的食材如冬瓜、絲瓜、小黃瓜、西瓜（小量）與白木耳，有助清涼去火、生津止渴。推薦飲品則包括檸檬水、洛神花茶與綠豆湯（微糖或無糖）。

二、祛濕清腸：避免體內濕熱累積

體內濕氣過重容易影響代謝與精神狀況，洪泰雄建議可多攝取薏仁、赤小豆、玉米鬚與茯苓等利水排濕食材，烹調成薏仁湯或赤小豆湯皆宜。此外，應減少油炸、濃味及高鹽分食物的攝取，以防助濕生痰。

腸胃在炎熱天氣下較為脆弱，飲食宜以清淡為主，推薦苦瓜更有清熱解毒之效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

腸胃在炎熱天氣下較為脆弱，飲食宜以清淡為主，推薦苦瓜更有清熱解毒之效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

三、清淡高纖：減少腸胃負擔

腸胃在炎熱天氣下較為脆弱，飲食宜以清淡為主。推薦當季綠葉蔬菜如空心菜、地瓜葉、莧菜，以及菇類與苦瓜，苦瓜更有清熱解毒之效。主食方面，建議選擇糙米、地瓜、燕麥等粗糧穀物，提升纖維攝取。

四、適量補氣：預防出汗過多引發疲勞

天熱易導致氣虛、疲倦，適當補氣成為小暑養生關鍵。洪建議可食用雞肉、牛蒡、黃耆與山藥等溫補但不燥熱的食材，搭配烹煮成牛蒡雞湯、山藥排骨湯，有助提升元氣。但湯品應避免過鹹過油，以免「火上加火」。

五、「3少3多」原則助養生

洪泰雄也提醒，小暑飲食宜遵循「3少3多」原則：「少冰、少辣、少油，多水、多蔬、多纖」，平衡營養並減輕身體負擔，才能更順利度過炎熱難耐的日子。

小暑雖非一年中最炎熱的時節，但已進入體力消耗大、濕熱明顯的階段。洪泰雄提醒，民眾應藉由飲食調養達到「養心氣、去濕熱、顧腸胃」的目標，日常多喝水、多吃蔬果，少吃油炸冰品，便能讓身體健康過夏，安然迎接「大暑」與更炎熱的盛夏時光。

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