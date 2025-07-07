健康網》韓偶像IU怕蚊有原因！ 醫曝「斯基特症候群」真相

夏天高溫潮濕，小心防範被蚊子叮咬後可能帶來的惱人疾病，其中「斯基特症候群」，容易對蚊子有嚴重的過敏現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韓國人氣偶像明星IU曾在節目中透漏，自己患有「斯基特症候群」，和蟑螂相比的話，她更厭惡蚊子。不過，很多人對這樣的疾病不了解。林口長庚風濕過敏免疫科醫師指出，患有這種病的病患，容易對蚊子有嚴重的過敏現象，會出現大面積的發炎反應，且伴隨低燒，若會對蚊蟲過敏者，請務必做好防蚊工作。

夏天高溫潮濕，正是蚊子最愛的季節。別以為被蚊子叮咬，看似沒什麼大不了的，仍要小心防範可能帶來的惱人疾病。

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林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」發文指出，但被蚊子叮咬可能帶來的疾病有：登革熱、瘧疾、日本腦炎、茲卡病毒，也可能會出現過敏反應。例如：血管性水腫、蕁麻疹、氣喘、斯基特症候群等。

其中，斯基特症候群（Skeeter syndrome）則是較少聽過的病症，林口長庚風濕過敏免疫科醫師說明，這是1種對蚊子嚴重過敏的現象。一般人被蚊子叮咬後，

會出現很癢很癢的「包」，幾天後就會消退；而患有斯基特症候群者被蚊子叮咬後，會出現大面積的發炎反應，且伴隨低燒。由於斯基特症候群者是對蚊子的唾液過敏，所以不具有傳染性。

醫師呼籲，外出時做好防蚊準備，使用適合自己的防蚊產品，如有出現嚴重過敏反應，務必立即就醫。

如何可以防止蚊子叮咬？衛福部疾管署在官網提醒民眾，清除積水容器（孳生源）並定期巡查居家環境、維持整潔，是防止病媒蚊孳生的不二法門。此外，可穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑），避免蚊蟲叮咬。

同時住高樓的民眾也要預防，疾管署表示，因為蚊子也會搭電梯，藉著電梯門開啟時進入，蚊子雖然由地面垂直起飛直達10樓機率不大，但藉由氣流、工具的運送，還是可能登高的。所以請特別留意住家樓下、地下室或停車場是否佈滿了蚊子的孳生源（積水容器）。

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