健康網》成年人每天牛奶喝不到1杯 營養師授3招破解不適感

營養師表示，對於喝牛奶會產生不適症狀的族群，建議採行選擇A2beta酪蛋白鮮奶、養成飲用牛奶習慣等方式，有助改善；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶中的營養素對人體好處多，但有些人喝牛奶容易不舒服，該如何解決這些不適問題？好食課營養師林世航表示，牛奶可給予人體鈣質等營養素，但許多人飲用後常會出現肚子痛、腹瀉等不適症狀。對於喝牛奶會產生不適症狀的族群，除建議可選擇A2beta酪蛋白鮮奶、養成飲用牛奶習慣有助改善外，尤其可試試將牛奶先加熱再喝，或可緩解腹痛、拉肚子等症狀。

酪蛋白、乳清蛋白敏感易不適

林世航於臉書專頁「好食課」與網站發文表示，牛奶除提供蛋白質、維生素B2外，還可供給我們最缺乏的營養素之一，鈣質。但有超過85%的成年人牛奶喝不到1杯的量，加上部分人喝牛奶會肚子痛、拉肚子，也降低喝牛奶的意願，因此無法獲得牛奶給予的鈣質與維生素，連帶使得鈣質攝取十分缺乏。至於造成喝牛奶腹痛的原因，大致有以下幾點：

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●原因一：酪蛋白敏感

牛奶中的酪蛋白分為α、β、κ 形式，研究發現，α酪蛋白及β酪蛋白A1形式的酪蛋白進入腸胃道後會被分解、產生發炎物質，讓腸胃不舒服，例如：肚子痛。很多人因此誤以為自己有乳糖不耐症，實際上是對酪蛋白敏感。

●原因二：乳清蛋白敏感

研究發現，牛奶中的乳清蛋白，例如：α或β-乳球蛋白，也有可能會導致腸胃不舒服，產生腹痛、想吐、腹瀉等症狀。

●原因三：乳糖不耐症

身體裡有個酵素叫做「乳糖酶」，如果乳糖酶不夠用來分解牛奶中的乳糖，便會產生不舒服的狀況。

營養師說，喝牛奶造成的腹痛，常與酪蛋白、乳清蛋白敏感、乳糖不耐症相關，想減緩不適，可試試將牛奶加熱後飲用；示意圖。（圖取自photoAC）

加熱後乳清蛋白變性降敏感

至於喝牛奶肚子痛該怎麼緩解與改善？林世航說，想要避免飲用牛奶後產生不適，建議可採行以下3方式：

●方法一：選擇A2beta酪蛋白鮮奶

有些人不是因為乳糖而肚子痛，而是A1這種酪蛋白種類所造成，所以可以選擇標榜為A2beta酪蛋白的鮮奶或牛奶製品，減少A1酪蛋白造成的不適感。

●方法二：將牛奶加熱再喝

牛奶加熱會使其中的乳清蛋白變性，若是針對乳清蛋白敏感而肚子痛、拉肚子的族群，加熱後再喝，有機會改善喝牛奶造成的肚子痛問題。

●方法三：養成飲用牛奶習慣

人類的腸道細菌可以稍微協助消化牛奶中的乳糖，因此，常喝牛奶可稍微改善因乳糖造成的不耐問題，或是選擇低乳糖、無乳糖產品。

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