健康網》別讓眼睛過勞 3C族必吃「護眼」食物

鮭魚富含Omega-3可維護視神經健康，減少乾眼症狀。而胡蘿蔔（β-胡蘿蔔素）可轉化為維生素A，幫助夜間視力與眼球免疫；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天滑手機、盯電腦，眼睛是否也常常又乾又澀、模糊疲勞？營養師薛曉晶指出，別只怪藍光太強，研究顯示，飲食中的營養也影響視力保健關鍵！想減少眼睛疲勞與視力衰退，3種地中海飲食常見食材深海魚、胡蘿蔔和菠菜不可少。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據《JAMA Ophthalmology》在2022年的研究指出，葉黃素與玉米黃素能有效延緩黃斑部病變惡化，尤其適合長時間使用3C產品的族群。而《Frontiers in Nutrition》在2024年研究發現，補充葉黃素與Omega-3可改善視網膜與視覺功能。也就是說，護眼不能只要休息，吃對食物也很重要！

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Omega-3、葉黃素及玉米黃素 吃出好視力

薛曉晶指出，想減少眼睛疲勞與視力衰退，3種地中海飲食常見食材不可少；

●深海魚（Omega-3）：如鮭魚、鯖魚，可維護視神經健康，減少乾眼症狀。

●胡蘿蔔（β-胡蘿蔔素）：可轉化為維生素A，幫助夜間視力與眼球免疫。

●菠菜（葉黃素＋玉米黃素）：可濾除藍光，降低黃斑部病變風險，研究指出特別對吸菸者更安全。

菠菜含有葉黃素＋玉米黃素）可濾除藍光，降低黃斑部病變風險，研究指出特別對吸菸者更安全。（圖擷取自photoAC）

3餐這樣吃 保住靈魂之窗

●早餐：胡蘿蔔蘋果汁＋無糖優格＋藍莓＋堅果

●午餐：橄欖油烤彩椒鮭魚＋花椰菜糙米飯＋蒜香菠菜

●晚餐：番茄蛋花湯＋南瓜香米蒟蒻飯＋鹽烤鯖魚

不只護眼，還能幫助抗氧化、抗發炎，一舉數得！

護眼不是長輩的專利 年輕人更該重視！

可能有些人會覺得：「我還年輕，不用那麼早開始保養眼睛吧？」薛曉晶指出，根據《PLoS ONE》在2014年的研究表示，補充葉黃素與玉米黃素甚至能提升年輕族群的視覺處理速度與效率，因此多在飲食中吃到足夠的葉黃素和玉米黃素，別讓靈魂之窗默默承受疲勞，從飲食開始好好照顧它。

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