健康網》小暑到！ 中醫列養生3秘方、推薦2茶飲

中醫指出，綠豆薏仁湯有助於祛濕消暑。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日為小暑，是一年當中「熱浪四射」的開始！臻觀/澄觀中醫診所於臉書專頁發文分享，飲食方面要注意3重點：可攝取養心安神的百合蓮子茶、祛濕消暑的紅豆或綠豆薏仁湯、清爽的苦瓜或西瓜等。

中醫說明，「小暑」不是指天氣只有「一點點熱」，而是相對於「大暑」來說，熱勢剛剛起步。古人稱此時為「熱氣漸盛，未至極熱」，是一年中熱浪即將全面爆發的前奏。

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中醫表示，《黃帝內經》曾言：「暑傷氣」，意思是夏天太熱，容易讓人覺得疲倦、沒精神，甚至中暑。因此要特別注意飲食：

小暑養生多吃綠豆、苦瓜 少吃冰

●養心安神：夏天心火旺，容易煩躁、失眠，此時可以喝點百合蓮子茶（乾百合10克、蓮子10克、紅棗3顆），補益心脾、養心安神、提升睡眠品質。

●祛濕消暑：可以喝紅豆或綠豆薏仁湯（薏仁20克、紅豆20克），幫助排濕健脾又降火氣，適合食慾不振者飲用。

●飲食清爽：多吃綠豆、苦瓜、西瓜，但注意不要攝取太多冰食，當心脾胃抗議。

中醫分享，小暑來臨，飲食可多攝取清爽的西瓜、苦瓜等，但要注意不要吃太多冰食；示意圖。（圖取自freepik）

中醫提醒，小暑時節「汗」不是流越多越好，汗為心之液，過度出汗反而傷心氣，所以戶外活動要記得適時補水。也千萬別想說茶飲可以取代水，它為保健使用，還是要補足１日所需之水分。

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