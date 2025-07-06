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高雄停班課 醫院啟動颱風豪雨門診

2025/07/06 23:14

高雄市7月7日持續停班停課。（高雄市政府提供）

高雄市7月7日持續停班停課。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕受安娜絲颱風影響，高雄市明（7）日持續停止上班上課，各大醫院多數暫停門診，並啟動颱風豪雨門診，民眾前往看診前建議先了解開診情形，避免冒著風雨出門又白跑一趟。

高雄長庚醫院、大同醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務均暫停。受颱風影響無法看診民眾，院方已主動協助更改看診日期，請留意簡訊通知。已預約當日之檢查、檢驗、門診手術者，視情形於上班日致電原預約單位或另調整預約時段。住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務。

高雄長庚颱風特別門診。（院方提供）

高雄長庚颱風特別門診。（院方提供）

高雄市立大同醫院颱風特別門診。（院方提供）

高雄市立大同醫院颱風特別門診。（院方提供）

鳳山醫院颱風特別門診。（院方提供）

鳳山醫院颱風特別門診。（院方提供）

高醫附設中和紀念醫院：

開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診與住院亦全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。請就診民眾外出務必注意自身安全。 查詢彈性門診與各檢查診（07）3121101#9或上網站查詢。

高醫颱風特別門診。（院方提供）

高醫颱風特別門診。（院方提供）

高雄榮總：

所有門診、約診、檢查、檢驗暫停，僅開設颱風特別門診。住院、急診正常服務。原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，可於上班時間聯繫排程單位，另行安排時間；如須回診，可於4週內持停班當日之掛號資料，於醫師看診當日至掛號櫃檯加診。住院、急診正服務。

高雄榮總颱風特別門診。（院方提供）

高雄榮總颱風特別門診。（院方提供）

義大醫療體系（義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院）：

門診採彈性開診，急診、住院服務照常。門診實際開診科別，可至義大醫療財團法人官網查詢看診進度， 或來電07-615-0911確認欲看診科別之開診狀況。

高醫岡山醫院：

上午及下午開設天災期間彈性門診，夜間門診全面暫停。急診、住院、手術、血液透析照常服務。各項檢查請詳閱檢查單注意事項內容，若民眾因天災影響未能到院就診者，請於1個月內擇期回院就診。可來電人工掛號電話07-6263000表明為天災停診受影響者，或利用網路掛號：天然災害彈性門診表

高雄市立岡山醫院（秀傳醫療法人）：

急診照常服務，牙科、復健科、健康管理中心休診，另開設內視鏡診及上午一般門診。

岡山秀傳醫院颱風特別門診。（院方提供）

岡山秀傳醫院颱風特別門診。（院方提供）

802高雄國軍總醫院：

開設天然災害特別門診、夜診暫停，內科（上、下午）、外科（上、下午）、骨科（上午）及精神科（下午）。特別門診檢查（驗）、急診、血液透析及住院正常。平日門診檢查（驗）及體檢暫停。急診不提供慢籤領藥服務。

802高雄國軍總醫院颱風特別門診。（院方提供）

802高雄國軍總醫院颱風特別門診。（院方提供）

高雄市立聯合醫院：

原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間。門診及住院化療暫停。急診及住院服務照常。當日增設上午特別門診。

高市聯醫颱風特別門診。（院方提供）

高市聯醫颱風特別門診。（院方提供）

高雄市立小港醫院：

開設天然災害彈性門診；急診及住院正常運作；聯合服務中心白天正常運作，夜間暫停；復健治療、健檢中心、門診檢查（內視鏡、超音波）暫停服務。

高市小港醫院颱風特別門診。（院方提供）

高市小港醫院颱風特別門診。（院方提供）

阮綜合醫院：

上午及下午開設颱風特別門診，夜間門診停診；急診、住院、洗腎、預約手術、預約檢查/檢驗、超音波胃鏡、大腸鏡檢查、化療及美沙酮照常服務。

阮綜合醫院颱風特別門診。（院方提供）

阮綜合醫院颱風特別門診。（院方提供）

高雄市立中醫醫院：

本院及彌陀偏鄉醫療停止看診1天。

衛福部旗山醫院：

上午門診異動，可上網查詢，下午及夜診皆休診；胃鏡檢查室、超音波室、尿動休診。

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