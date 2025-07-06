颱風停班停課 竹縣3大醫院開診一次看

新竹縣內3家主要醫院明天的門診幾乎都暫停，唯ㄧ例外是新竹臺大分院生醫醫院竹北院區保留內科、兒科仍各開1診。圖為中醫大新竹附醫明日的醫療服務。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應丹娜絲颱風來襲且配合新竹縣政府7日全縣停班停課1天的公告，縣內主要醫院：新竹台大分院生醫醫院竹北竹東院區、中國醫藥大學新竹附設醫院、竹北東元綜合醫院都宣布明天只開急診，生醫竹北門診例外在兒科、內科各維持1診提供門診服務，請民眾特別注意。

中醫大新竹附醫表示，該院明天急診、包含心導管在內的手術、以及住出院服務明天都維持正常，但門診、健檢、抽血、復健等都暫停1天。

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新竹台大分院生醫醫院竹北和竹東院區的急診都照常，門診和疫苗施打、各項檢查則都暫停。

不過新竹台大表示，生醫竹北院區明天門診在內科、兒科仍會例外各開1診。

至於竹北東元綜合醫院明天的洗腎、急診、手術、住院以及接生等緊急醫療仍照常提供。

但門診、抽血檢查、健檢、復健治療都暫停，醫療專車也會停駛。#

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