雲林7/7停班停課 縣內各大醫院門診資訊看過來

台大醫院雲林分院7日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。（台大醫院雲林分院提供）

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，雲林縣政府今（6）日宣布，明（7/7）日停止上班、上課，轄內多家醫院也宣布相關門診、檢查、領藥資訊。雲林縣衛生局提醒民眾出門前最好先上網或打電詢確認，以免白跑一趟。

虎尾若瑟醫院指出，因應縣府宣布，上午門診骨科19診、外科17診、內科26診、兒科51診（不提供檢查診及預防注射）正常開診，下午及夜間停診，急診24小時正常看診。

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台大醫院雲林分院表示，7日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止，另斗六、虎尾院區洗腎室、急診及住院照常服務。原醫師預約的民眾如因颱風不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。

中國醫藥大學北港附設醫院表示，明上下午門診照常開診，夜診暫停服務，另急診照常服務；麥寮長庚醫院指出，一般門診停診，另開設內科颱風特別門診一診，急診、住院照常。

成大醫院斗六分院表示，急診、住院24小時不中斷，夜診全部停診、連續處方箋領藥及所有檢查暫停，門診開診情況可先上醫院網站查詢或打電話詢問。

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