自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

雲林7/7停班停課 縣內各大醫院門診資訊看過來

2025/07/06 18:22

台大醫院雲林分院7日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。（台大醫院雲林分院提供）

台大醫院雲林分院7日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。（台大醫院雲林分院提供）

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，雲林縣政府今（6）日宣布，明（7/7）日停止上班、上課，轄內多家醫院也宣布相關門診、檢查、領藥資訊。雲林縣衛生局提醒民眾出門前最好先上網或打電詢確認，以免白跑一趟。

虎尾若瑟醫院指出，因應縣府宣布，上午門診骨科19診、外科17診、內科26診、兒科51診（不提供檢查診及預防注射）正常開診，下午及夜間停診，急診24小時正常看診。

台大醫院雲林分院表示，7日門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止，另斗六、虎尾院區洗腎室、急診及住院照常服務。原醫師預約的民眾如因颱風不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。

中國醫藥大學北港附設醫院表示，明上下午門診照常開診，夜診暫停服務，另急診照常服務；麥寮長庚醫院指出，一般門診停診，另開設內科颱風特別門診一診，急診、住院照常。

成大醫院斗六分院表示，急診、住院24小時不中斷，夜診全部停診、連續處方箋領藥及所有檢查暫停，門診開診情況可先上醫院網站查詢或打電話詢問。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中