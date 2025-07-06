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健康 > 杏林動態

高醫大校友邱良進歷劫重生 捐社區健康巡迴車回饋母校

2025/07/06 17:07

高雄醫學大學校友總會理事長邱良進（中）與夫人馮貞芬（左）捐贈1部社區健康巡迴車給高醫岡山醫院，讓醫護人員能更機動深入社區、長照據點提供服務。（高醫岡山醫院提供）

高雄醫學大學校友總會理事長邱良進（中）與夫人馮貞芬（左）捐贈1部社區健康巡迴車給高醫岡山醫院，讓醫護人員能更機動深入社區、長照據點提供服務。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院開院屆滿週年，高雄醫學大學校友總會理事長邱良進與夫人馮貞芬捐贈1部社區健康巡迴車給院方，讓醫護人員能更機動深入社區、長照據點提供服務。

邱良進為高醫大第25屆傑出校友、國際獅子會總監，一向熱心社會公益的他，回饋母校不遺餘力，今年3月接任高醫大校友總會理事長，募款1000萬元為母校購置偏鄉服務醫療車，更發起「起飛圓夢助學金」500萬元募款計畫，在校友及獅子會友熱心響應下，已順利達標，共募得651萬元，將專款專用，讓弱勢學生安心就學。

除捐助各項教育基金、獎助學金及國際醫療援助金，出資修繕高醫大醫管資教室「良進講堂」，邱良進至今已先後捐贈7部車輛給高醫體系，包括在地關懷車、偏鄉服務醫療車、醫療巡迴車和福祉車等，社區健康巡迴車為高醫體系的醫療巡迴車補足最後一塊拼圖。

邱良進有感而發表示，自己與妻子在高醫相遇相知，3個孩子也在高醫出生，全家包括女婿在內6名成員，就有4位就讀高醫，與母校緣牽一生，自己6年前因頸椎壓迫神經，下半身麻木無法動彈，幸得高醫大副校長、神經外科醫師林志隆施行9小時的手術治療，才得以康復，歷劫重生後，對母校高醫大及體系醫院心懷感恩。

高醫岡山院長黃炫廸表示，去年開院以來，院方積極推動社區醫療與健康促進，與12群社區醫療群簽約建立轉診制度，並與居護所合作居家醫療、安寧療護，打造整合型居家照護服務，院方並承接衛生所相關業務，協辦整合性篩檢、疫苗接種，走入社區及長照據點，持續舉辦健康衛教講座。

他說，健康巡迴車將大幅提升醫院深耕在地健康的行動力，讓醫護人員能更機動深入社區、長照據點，強化居家醫療、預防保健、健康促進等服務，真正做到「醫療無距離」。

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