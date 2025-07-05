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健康網》化痰藥「小鳥粉」可美白？藥師：無臨床證據

2025/07/05 13:56

藥師解析，NAC主要可化痰，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。（圖取自「藥師洪正憲-藥就趁憲在」）

藥師解析，NAC主要可化痰，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。（圖取自「藥師洪正憲-藥就趁憲在」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許不少人因咳嗽到診所就醫，或是日前染上新冠時，醫師會開暱稱為「小鳥粉」的化痰藥粉（中文名「愛克痰」）。因為其甘甜口感而廣受歡迎，大小朋友都喜愛。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，小鳥粉的正式名稱為NAC，然他也提醒，偶而可能引發副作用，提醒大家用藥前需諮詢醫療人員。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，「小鳥粉」因為外包裝上印有一隻可愛的小鳥，大家常用「小鳥粉」來稱呼它。其實它的正式名稱是 NAC（N-acetylcysteine），學名是 Acetylcysteine。

洪正憲說明，NAC常見兩種包裝：紅色的是2.5g的小包裝，通常是給小朋友使用；3g大包裝的版本，主要是給成人使用，有人乾脆叫它「大鳥粉」。通常使用的劑量，成人每次3g，每天可以使用3到4次。

NAC最主要的用途是化痰，此外，還是普拿疼中毒的解毒劑，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。最近網路上又開始流傳它有「解酒」、「美白」的效果。但就像疫情期間有人說NAC可以「防新冠病毒」一樣，這些說法目前都缺乏明確的臨床證據支持。

洪正憲提醒，雖然NAC整體上是相對安全的藥物，但偶爾仍可能引起 噁心、嘔吐或過敏反應。提醒大家，用藥還是要謹慎，最好先諮詢醫療專業人員的建議。

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