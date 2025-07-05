台中2萬名幼兒體檢結果：近3成孩子有異常、逾2成視力惡化

林釗尚醫師表示，幼兒發展除了進行一般身體檢查，認知、語言、動作等兒童發展也很重要。（林釗尚提供）

〔記者蔡淑媛／專題報導〕兒童成長發展在零至6歲（學齡前）是黃金期，台中市加碼補助一次學齡前幼兒的健康檢查，合約診所進入幼兒園提供健檢，去（2024）年篩檢逾2萬名幼兒，近3成發現異常，其中超過2成有視力問題、近8%身體檢查異常，以及近1%出現發展異常，醫師觀察小孩有些語言認知、細動作發展慢，來自於家長過度代勞、或陪讀實體書時間不夠。

台中市學齡前整合式兒童健康檢查，針對幼兒園中班兒童進行一般身體健康檢查、視力檢查、聽力檢查，以及發展篩檢，以去年723所幼兒園、2萬665位幼兒完成健檢，檢查涵蓋率達98.29％，異常有5889人，占總受檢人數的28.5％。

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台中市學齡前整合式兒童健康檢查，針對幼兒園中班兒童進行一般身體健康檢查、視力檢查、聽力檢查，以及發展篩檢。（記者蔡淑媛攝）

幼兒最常見的健康問題為視力異常（21.1％），以散光（40.2％）、遠視（25.4％）及近視（19.7％）為主，由於台中數度蟬聯高中以下學生近視比率六都第一，且有「幼兒化」，在篩檢查中確認，美國眼科醫學雜誌研究結果提出「長時間近距離用眼」是造成學童視力快速惡化的高風險因子。

其次為一般身體檢查異常，包含泌尿生殖器（31.5％，含包莖、鼠蹊疝氣及隱睪）、體格生長異常（23.5％，肥胖及矮小）與胸部問題（10.9％含心雜音、胸廓異常、及疑似氣喘）等。

發展篩檢異常則以認知（34.3%）、語言發展（31.1%）異常為主，以及社會情緒（16%）；聽力部分則以疑似中耳炎（39.4%）與中耳積水（18.3%）最常見。

台中市學齡前整合式兒童健康檢查，包括兒童發展篩檢，進行認知、語言、動作發展，及社會情緒篩檢。（記者蔡淑媛攝）

幼兒健檢的小兒科醫師林釗尚表示，兒童生理發展，視覺、聽覺、嗅覺及味覺，會隨著年齡增長，順利發展功能，但感覺統合「觸覺、前庭覺、本體覺」是3個容易出現失調的系統，主要是受生長環境影響，他發現現在孩子生得少，爸媽或長輩可能從小就對孩子過度保護。

進行幼兒健檢的小兒科醫師施勝桓也說，市府兒童健檢除常見的視力問題提早發現，幼兒心雜音可提早轉診篩出心臟結構問題如心房、心室中隔缺損等，及早預防介入；健檢篩出疝氣、隱睪，及早發現一般易忽略的問題。

台中市學齡前整合式兒童健康檢查，針對幼兒園中班兒童進行一般身體健康檢查、視力檢查、聽力檢查，以及發展篩檢。（記者蔡淑媛攝）

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