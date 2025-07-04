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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3冰品熱量比一比！ 美式冰淇淋第1 「它」最低

2025/07/04 17:28

營養師說，以美式冰淇淋、義式冰淇淋、雪酪3冰品比較，乳脂含量最高的是美式冰淇淋，因此口感滑順，但熱量也最高；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，以美式冰淇淋、義式冰淇淋、雪酪3冰品比較，乳脂含量最高的是美式冰淇淋，因此口感滑順，但熱量也最高；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冰淇淋大人小孩都喜愛，尤其盛夏中享用透心涼又超消暑。但您知道嗎？冰淇淋不僅種類多，熱量也大不同。對此，好食課營養師Christina楊婷貽表示，冰淇淋因製作方式不同，口感、熱量也有差異。以美式冰淇淋、義式冰淇淋、雪酪3冰品比較，乳脂含量最高的是美式冰淇淋，因此口感滑順，但熱量也最高；至於以水、糖和新鮮水果製成的雪酪，不僅口感清爽，熱量和脂肪含量均最低。

美式冰淇淋口感香濃滑順

楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文指出，冰淇淋（Ice cream）就是俗稱的美式冰淇淋。美國FDA規定，其乳脂含量不得低於10%，但各商家製作差異大，以熱量百分比計算，甚至會高到40-50%，此特性造就了其滑順香濃的口感與滋味，但同時也是美式冰淇淋高熱量的主因之一，每100g的熱量為206大卡。

楊婷貽說，美式冰淇淋的材料包含牛乳、鮮奶油、糖以及蛋黃，蛋黃主要作用是幫助液體與油脂混合，另外兩種冰淇淋則較少使用。此外，美式冰淇淋需要大量攪打，讓空氣注入，藉此創造蓬鬆的口感。

義式冰淇淋糖份高更扎實

義式冰淇淋（Gelato）是近年熱門冰品之一，各大百貨公司也常見販售。楊婷貽指出，義式冰淇淋與美式冰淇淋的最大差異，在於其脂肪含量約為4-9%，所以相對清爽。但義式冰淇淋熱量並未因此較低，每100g熱量約196大卡，且因其製作過程不需大量攪拌，所以口感更扎實。此外，因糖的添加量也不低，所以熱量僅稍低於美式冰淇淋。

雪酪熱量低 在家也能DIY

楊婷貽表示，雪酪（Sorbet）是3款冰淇淋中，熱量以及脂肪含量最低的，每100g熱量約為120大卡。通常使用水、糖和新鮮水果製成，所以口感非常清爽，但融化速度最快。雖然雪酪在台灣並不常見，但其實一般人在家也可用果汁機DIY。

另，楊婷貽分享，只要將水果與糖（或糖漿）以果汁機混合，使其呈現光滑果昔狀。之後將混合物倒入容器，放入冰箱冷凍1-2小時。每隔30分鐘攪拌混合物後再凍結，反覆2-3次，直到質地近似於軟一點的冰淇淋即完成。

營養師說，雪酪是3款冰淇淋中，熱量及脂肪含量最低的，通常使用水、糖和新鮮水果製成，所以口感非常清爽，但融化速度最快；示意圖，（圖取自photoAC）

營養師說，雪酪是3款冰淇淋中，熱量及脂肪含量最低的，通常使用水、糖和新鮮水果製成，所以口感非常清爽，但融化速度最快；示意圖，（圖取自photoAC）

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