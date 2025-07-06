健康網》DIY「粉紅愛玉」夢幻又吸睛！營養師推養顏助消化

營養師指出，使用愛玉子與紅色火龍果DIY的「粉紅愛玉」不僅色澤夢幻，而且低卡助消化，又能養顏美容，大人小孩都合適吃。（圖取自沈宛徵臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎夏大家都想吃些清涼又消暑的食物，剉冰、冷飲、冰淇淋等冰品也備受歡迎。營養師沈宛徵分享，夏天想來點不同的點心選擇，不妨試試使用愛玉子與紅色火龍果，居家簡單操作，便能DIY低卡助消化、抗氧化，又能養顏美容的天然甜品「粉紅愛玉」，色澤夢幻吸睛，不僅小孩合適吃，對於想吃甜又怕胖的大人，也是好選擇。

沈宛徵於臉書專頁「沈宛徵營養師」發文表示，愛玉子不僅能做出透明Q彈的口感，再加入一小塊紅色火龍果攪打，立刻變身為天然夢幻的粉紅愛玉，美得像彩虹一樣。加上材料與做法都簡單，不僅能為放暑假的孩子們變換不同口味的點心，大人們也可一同享用。

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準備材料：愛玉子、一小塊紅色火龍果、1500c.c.礦泉水。

做法：將材料放入果汁機「低速攪打」，便能做出粉嫩粉嫩的愛玉膠，口感滑嫩又消暑。

2大營養素養好菌、抗氧化

沈宛徵指出，粉紅愛玉是低熱量、清爽系的甜品，其中包含以下2種營養素，假日午後來一碗，不但超級消暑，補水、補纖維，也補好心情。

●水溶性膳食纖維：幫助腸道蠕動，養出健康好菌。

●天然花青素：來自火龍果的植化素，幫助抗氧化、養顏美容。

營養師表示，粉紅愛玉是低熱量、清爽系的甜品，其中含有的天然花青素，是來自火龍果的植化素，有助抗氧化、養顏美容；示意圖。（圖取自photoAC）

低速攪拌才能打出漂亮膠質

沈宛徵特別提醒，製作時使用果汁機「低速」攪拌，才能打出漂亮膠質，也能避免把愛玉子打爛而難以凝膠。完成後的凝膠直接冰鎮食用最天然，結凍後，可另外添加檸檬與少許蜂蜜食用。此外，加入無糖茶飲也是不錯的變化版。

此外，農業部曾於臉書專頁發文介紹，愛玉凍全世界為台灣專有食品，因愛玉子的授粉需要愛玉小蜂幫忙，而愛玉小蜂為台灣特有昆蟲，因此，也讓愛玉凍成為台灣專屬的國民甜品。

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