健康網》開心果不是人人都能吃 營養師點名4族群要小心

〔健康頻道／綜合報導〕開心果不僅香脆好吃，也被認為具有促進腸道蠕動、保護視力等好處，不過，卻未必人人都適合吃。營養師李婉萍表示，開心果屬於六大類食物裡的油脂與堅果類，富含膳食纖維與多種營養素，適量攝取對心血管、血糖控制與腸道健康都有加分作用。但也提醒熱量高、易致消化不良，尤其對堅果過敏、腸胃敏感、腎臟病患、容易上火等4大族群，攝取須留意份量與風險。

李婉萍於臉書專頁發文指出，開心果因其硬殼裂開如笑容而被命名，別小看小小一顆開心果，它的營養價值非常豐富，包括：豐富的膳食纖維、優質蛋白質、健康脂肪、多種維生素和礦物質、抗氧化劑，對於促進腸道蠕動、肌肉生長和修復、維持身體機能正常運作、延緩衰老等均有幫助。

開心果護心、控糖、抗氧化

至於吃開心果有些什麼好處？李婉萍也列出以下5大優點：

●心血管好夥伴：富含植物固醇與不飽和脂肪酸，適量食用有助於降低壞膽固醇（LDL）。

●幫助控制血糖：研究顯示，開心果的低升糖指數（GI）能穩定血糖，對於糖尿病患者來說是較健康的零食選擇，不過仍需適量食用。

●減重好零食：含有高膳食纖維與蛋白質，可增加飽足感，其中多種維生素、礦物質也作為運動後的營養補充。

●促進腸道健康：含有豐富的膳食纖維，可促進腸道蠕動，幫助消化、減少便秘。

●提高抗氧化能力，保護視力：所含葉黃素可保護眼睛，減少藍光對視網膜的傷害。

腸胃弱、腎友、易上火應避免

不過，雖然開心果營養豐富，對於健康好處多，她也提醒以下4族群須避免或少吃：

●對堅果過敏者：應避免食用，以免引起過敏反應，如皮膚癢、紅腫或呼吸困難。

●腸胃敏感者：開心果膳食纖維含量較高，容易刺激腸胃，腸胃敏感或有腸躁症的人應適量食用。

●腎臟病患者：開心果含有較高的鉀，慢性腎病病患者應控制攝取量，以免影響腎功能。

●容易上火者：開心果是堅果類，有些會採高溫烘焙，容易上火的人不建議每日吃超過30公克。

