健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》鼻病毒來勢洶洶！ 醫警：防疫關鍵別少做這步

2026/01/20 16:51

近期鼻病毒爆發，中國大陸鼻病毒疫情擴大，專家示警，不妨勤洗手與戴口罩，可以預防疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期鼻病毒爆發，中國大陸鼻病毒疫情擴大，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，適逢春節又快要到了，隨著台商回台過年假與人員的跨國流動，也有可能會把鼻病毒也一起帶回國，他提醒民眾，不妨勤洗手與戴口罩，可以預防疾病。

你知道鼻病毒是什麼嗎？陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片表示，鼻病毒是最常見的感冒病毒，感冒不是因為民眾著涼、吹到風或是寒流來所致，造成民眾生病，最主要是因為上呼吸道有了病毒感染，鼻病毒就是讓民眾感冒的其中一種病毒。

民眾應該如何防範鼻病毒呢？陳亮宇表示，不外乎是勤洗手與戴口罩，事實上，鼻病毒就是最容易造成感冒的病毒，症狀比較輕微，像是流鼻水，鼻塞，打噴嚏，根據鼻病毒的種類不同，偶而會有輕微發燒頭痛等等的症狀。

不少民眾可能會問，流感症狀與鼻病毒有什麼不同呢？陳亮宇接著說明，流感比較具有特異性的就是會發高燒，肌肉酸痛等。他建議，如果有輕微的上呼吸道感染症狀，前兩天可以先嘗試在家多休息，多喝水，可以適時補充多一些蛋白質與維他命C，讓身體比較能產生抵抗力，但若是症狀越來越嚴重（從流鼻水變流黃濃鼻涕，喉嚨越來越痛），或是有開始發燒，喘，胸悶，頭痛欲裂，建議要立即就醫。

