智慧醫療應用發表會 產官學醫逾80位專家齊聚共促技術落地

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著智慧醫療應用快速從研發階段邁向臨床現場，以臨床需求為導向的技術落地已成為產官學醫合作的重要關鍵。新竹台大分院攜手新竹科學園區管理局共同舉辦「智慧篩檢、共創健康」成果發表暨媒合會，以「智慧篩檢」與「精準健康」為主軸，串聯產業、學研與臨床端能量，吸引超過80位專家學者、醫事人員及產業代表交流。

新竹台大分院副院長吳振吉表示，該院將持續扮演產業與臨床之間的重要橋樑，整合新竹地區豐沛的科技與學研能量，深化智慧醫療、精準健康與生醫科技的跨域合作，協助創新技術更有效率地導入臨床，實質回饋民眾健康。此次成果發表暨媒合會，象徵新竹台大分院在智慧醫療發展道路上邁向重要里程碑。

台大醫院教授張毓廷指出，透過成果發表與媒合交流，可促進臨床端與產業端的深度互動，建立技術研發與實際醫療需求之間的溝通橋樑。醫師、工程師與研究人員經由面對面交流，針對臨床流程整合、病人安全、法規考量及合作模式等議題進行深入討論並啟動後續合作，展現智慧醫療應用落地的高度可行性。

科管局局長胡世民表示，園區廠商與醫療體系的緊密合作，是推動健康科技與智慧生醫產業發展的重要基石。他肯定新竹台大分院長期協助園區廠商進行臨床需求分析、技術驗證與媒合，期盼藉此活動促成更多跨域合作，加速創新成果導入臨床場域。

活動現場設置媒合專區。晶祈生技、華聯生技、普生、瀚生醫電及世延生醫等5家公司，攜手台大、成大及台科大等學研單位發表多項研發成果，涵蓋智慧檢測、創新醫材、AI演算法、影像辨識、穿戴式生理感測及健康數據分析等領域，並已開發新型體外診斷設備、生物感測系統、精準健康管理工具及早期疾病篩檢技術，與臨床需求高度契合。

