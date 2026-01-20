健康網》鼻塞夜間睡不好？ 醫授4招通鼻助好眠

耳鼻喉科醫師王曜表示，夜間鼻塞常與過敏、感冒後鼻腔充血，或室內空氣乾燥有關，若未改善，不僅影響睡眠品質，也可能形成惡性循環；情境照。（圖取自Freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕睡覺時鼻塞、鼻子不通不僅讓人翻來覆去睡不好，甚至影響隔天精神與專注力。耳鼻喉科醫師王曜表示，夜間鼻塞常與過敏、感冒後鼻腔充血，或室內空氣乾燥有關，若未改善，不僅影響睡眠品質，也可能形成惡性循環。想要擺脫夜間鼻塞睡不好的問題，可從調整睡眠環境、睡姿、睡前鼻腔護理、正確用藥等方式著手，有助緩解夜間鼻塞不適。

睡覺鼻塞讓人好痛苦？王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文表示，想改善夜間鼻塞方式其實很多，並說明從環境、習慣到護理，全面對抗夜間鼻塞的4大策略如下：

改善睡眠環境，從根源減少刺激

●使用加濕器：乾燥空氣容易刺激鼻腔黏膜，引起乾燥或發炎。使用加濕器可有效維持鼻腔濕潤，減少不適。

●減少過敏原：定期清洗枕套、床單，並使用防塵蟎寢具，減少過敏原是解決慢性鼻塞的根本之道。

●維持空氣品質：保持室內適當溫度，並注意通風，確保空氣清新流通。

調整睡姿，物理性緩解充血

●抬高頭部：使用稍高的枕頭或在床墊下墊高，讓頭部略微抬高，減少鼻腔充血。

●側睡策略：觀察通常是哪一側鼻腔塞得比較嚴重，採用側睡姿勢，通常能讓較通暢的一側保持正常呼吸，改善睡眠。

睡前護理，徹底清潔與舒緩

●溫鹽水洗鼻：睡前使用洗鼻器清潔鼻腔，可幫助排出鼻腔內堆積的黏液、過敏原和髒污，讓呼吸道暢通。

●溫敷鼻子：睡前熱敷能促進鼻腔周圍的血液循環，緩解黏膜充血。

●精油輔助：可使用如尤加利油或薄荷精油等，這些氣味有助於放鬆鼻腔，提升呼吸舒適度。

藥物輔助，對症下藥是關鍵

●血管收縮劑鼻噴劑（短期急救）：這類藥品能快速緩解鼻塞，但一週使用不應超過 2-3 次，以免產生嚴重的藥物性鼻炎。

●抗組織胺藥物：若鼻塞明確是由過敏引起，可諮詢醫師使用抗組織胺藥物來緩解過敏反應，改善鼻塞。

王曜強調，若嘗試上述方法仍無法擺脫夜間鼻塞的困擾，建議就醫進一步檢查，是否有鼻中膈彎曲、慢性鼻竇炎等結構性或慢性問題。

