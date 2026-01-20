自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》氣溫急凍「洗澎澎」引中風？ 網紅醫：長輩別犯這些錯

2026/01/20 19:11

老人洗澡注意事項，不要掉以輕心，巴西網紅醫師朱莉安娜．帕切科指出，洗澡時中風案例不少，一定要留意她的5項建議；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕60歲以上老人洗澡，千萬不要掉以輕心。巴西網紅醫師朱莉安娜．帕切科（Juliana Pacheco）從事高齡醫療超過12年，臨床上遇到數百位中風倖存者，有不少是在洗澡時中風發作，讓自己置身於「致命時刻」。

朱莉安娜．帕切科在YouTube頻道分享，她表示，長輩在寒冬中洗澡有3個大禁忌，這些小地方若未注意，恐發生心血管疾病。

●水溫過熱：

熱水澡會造成血管急速擴張，心臟負荷突然增加，可能導致血壓劇烈上升，進而引發出血性腦中風，這類死亡率極高，超過半數會致死或留下不可逆的後遺症。

●飯後馬上洗澡：

會使血液在消化系統與皮膚間重新分配，可能導致低血壓、昏厥、缺血性腦中風。
吃飯以後，血液大量集中於胃、腸道、胰臟，都需要大量血流，若此時洗澡，血液又必須流向皮膚散熱，尤其是熱水澡，可能導致腦部灌流不足，心臟突然承受雙重負擔，引發頭暈、昏厥，進而引發缺血性腦中風。對已有高血壓、糖尿病、心臟病史者而言，風險更高。

●冷熱劇烈變化：

突然的溫度變化，對60歲以上的人極其危險。血管劇烈收縮又擴張，可能導致心律不整、血壓飆升，身體來不及適應，可能是致命的。冷熱水瞬間切換造成 「熱衝擊」，可能誘發心律不整、心肌梗塞或中風等疾病。

氣溫急凍又想洗個舒服澡，朱莉安娜．帕切科提出5項建議：

●水溫維持「溫熱」，避免過熱或冰冷。

●飯後至少1小時再洗澡。

●避免冷熱水瞬間切換。

●浴室加裝「止滑墊、扶手。

●高齡者可採「坐著洗澡」。

●洗澡時勿反鎖，手機放置可及處。

