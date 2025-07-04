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健康網》幼兒聽抖音歌注意！ 兒醫揭4負面影響

2025/07/04 10:33

醫師提醒，抖音歌曲可能會造成孩子語言與價值觀扭曲、注意力與學習習慣被破壞、情緒波動與成癮傾向、模仿不當舞蹈與行為；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，抖音歌曲可能會造成孩子語言與價值觀扭曲、注意力與學習習慣被破壞、情緒波動與成癮傾向、模仿不當舞蹈與行為；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日幼幼台播放抖音音樂的哥哥姐姐帶動跳，讓近日爆紅的抖音音樂再度被討論；對此，聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙提醒家長，抖音歌曲可能會造成孩子語言與價值觀扭曲注意力與學習習慣被破壞情緒波動與成癮傾向模仿不當舞蹈與行為

李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文說明，抖音上的音樂大多經過特別挑選與剪輯，專挑副歌最洗腦的幾秒反覆播放，搭配誇張舞蹈或視覺特效，加上平台演算法會不斷推薦相似內容，讓孩子在幾分鐘內就對某首歌「上癮」。這種現象在心理學上稱為「耳蟲效應」，旋律不斷在腦中重播，無法停止。

抖音音樂可能的負面影響

●語言與價值觀扭曲：許多抖音熱門歌詞內容充滿情緒勒索、戀愛迷思、甚至物化身體的語句，對於尚未具備判斷能力的孩子來說，很容易模仿而不自覺。

李尚謙以《黑桃A》為例，應該不會有家長希望孩子躺著贏，然後搭配舞蹈動作為扭臀、挑逗跟舔嘴唇吧？歌詞中暗示《黑桃A》等於最強等於贏家，容易讓孩子誤以為人生只有出眾、最美、最辣才有價值。

●注意力與學習習慣被破壞：短影片與快速節奏的音樂讓孩子難以靜下來，習慣短時間刺激後，對需要專注與耐心的學習（如閱讀、寫作）會感到無聊甚至排斥。

●情緒波動與成癮傾向：重複播放的旋律容易造成依賴，一旦停止觀看或收聽，孩子可能出現焦躁不安的情緒反應。更重要的是，若歌曲本身具有憂鬱或負面情緒，也可能潛移默化影響孩子的心理狀態。

●模仿不當舞蹈與行為：某些熱門音樂會搭配性感或不適齡的舞蹈動作，孩子模仿時可能讓旁人誤會、引發性早熟風險，甚至無意中暴露在成人化的視覺內容中。

李尚謙說，不只抖音音樂，家長平時要留意孩子所接觸到的所有影音，不應該把孩子丟給3C保母，該陪孩子一起聽歌、談內容、詢問他們喜歡的歌是什麼？歌詞在講什麼？透過討論幫助他們建立辨識力。提供正向有趣又健康的音樂，如動畫主題曲、英文兒歌、合唱團作品等。

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