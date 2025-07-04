健康網》幼兒聽抖音歌注意！ 兒醫揭4負面影響

醫師提醒，抖音歌曲可能會造成孩子語言與價值觀扭曲、注意力與學習習慣被破壞、情緒波動與成癮傾向、模仿不當舞蹈與行為；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日幼幼台播放抖音音樂的哥哥姐姐帶動跳，讓近日爆紅的抖音音樂再度被討論；對此，聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙提醒家長，抖音歌曲可能會造成孩子語言與價值觀扭曲、注意力與學習習慣被破壞、情緒波動與成癮傾向、模仿不當舞蹈與行為。

李尚謙在臉書專頁「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文說明，抖音上的音樂大多經過特別挑選與剪輯，專挑副歌最洗腦的幾秒反覆播放，搭配誇張舞蹈或視覺特效，加上平台演算法會不斷推薦相似內容，讓孩子在幾分鐘內就對某首歌「上癮」。這種現象在心理學上稱為「耳蟲效應」，旋律不斷在腦中重播，無法停止。

請繼續往下閱讀...

抖音音樂可能的負面影響

●語言與價值觀扭曲：許多抖音熱門歌詞內容充滿情緒勒索、戀愛迷思、甚至物化身體的語句，對於尚未具備判斷能力的孩子來說，很容易模仿而不自覺。

李尚謙以《黑桃A》為例，應該不會有家長希望孩子躺著贏，然後搭配舞蹈動作為扭臀、挑逗跟舔嘴唇吧？歌詞中暗示《黑桃A》等於最強等於贏家，容易讓孩子誤以為人生只有出眾、最美、最辣才有價值。

●注意力與學習習慣被破壞：短影片與快速節奏的音樂讓孩子難以靜下來，習慣短時間刺激後，對需要專注與耐心的學習（如閱讀、寫作）會感到無聊甚至排斥。

●情緒波動與成癮傾向：重複播放的旋律容易造成依賴，一旦停止觀看或收聽，孩子可能出現焦躁不安的情緒反應。更重要的是，若歌曲本身具有憂鬱或負面情緒，也可能潛移默化影響孩子的心理狀態。

●模仿不當舞蹈與行為：某些熱門音樂會搭配性感或不適齡的舞蹈動作，孩子模仿時可能讓旁人誤會、引發性早熟風險，甚至無意中暴露在成人化的視覺內容中。

李尚謙說，不只抖音音樂，家長平時要留意孩子所接觸到的所有影音，不應該把孩子丟給3C保母，該陪孩子一起聽歌、談內容、詢問他們喜歡的歌是什麼？歌詞在講什麼？透過討論幫助他們建立辨識力。提供正向有趣又健康的音樂，如動畫主題曲、英文兒歌、合唱團作品等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法