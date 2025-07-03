健康網》失智可預知？研究：帶基因者 失智發生率增15倍

基因可能提示未來的失智發生率，然良好的生活習慣才是遠離老年失智的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前衛生署長林芳郁驚傳退休後發生失智，使得「失智症」這件事廣受討論。醫師認為，失智是可以透過基因檢查事先預測的；但醫師強調，比起基因，生活習慣影響更大！並建議維持飲食與良好生活習慣，遠離失智。

根據世界衛生組織（WHO）2021年報告，目前全球有超過5,500萬人罹患失智症，預估到2050年將增加到將近1億4千萬人。台灣部分，根據2024年衛福部的統計，65歲以上的長者中，每100人就有8人可能已經罹患失智症。

請繼續往下閱讀...

失智可透過生活習慣 介入預防

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，多數人認為失智是「無法預防」的老化結果；但從功能醫學的角度來看，有一部分失智風險，是可以透過檢測與生活調整提早發現並介入的。其中一個指標，就是與最多失智類型的阿茲海默症有高度關聯的「ApoE基因」。

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，這個基因有三種常見型式：ε2、ε3和ε4，每個人會遺傳兩個型式的組合如下：ε2/ε2、ε2/ε3、ε3/ε3、ε2/ε4、ε3/ε4、ε4/ε4。若ApoE基因帶有ε4，發生阿茲海默症的風險可能比同齡一般人高出3到15倍。原因在於ApoEε4會讓膽固醇代謝變差、血管彈性降低，進而導致大腦慢性發炎與血流不足，這些都是加速認知退化的重要因子。

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，其有3種常見型式。（聯安預防機構提供）

5項生活習慣 遠離失智

顏佐樺表示，雖然基因無法改變，但後天的影響力其實更大。除了年齡與遺傳因素，像是三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足等問題，都會加重大腦發炎、提高失智風險。顏佐樺提供5個實用方向，讓我們可以從日常生活著手，照顧大腦健康：

●採行「麥得MIND飲食」：這種飲食結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善。重點是每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，少碰紅肉、加工食品與甜食，能幫助降低發炎、延緩退化。

「麥得MIND飲食」結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善；示意圖。（圖取自freepik）

●動起來：建議每天進行中等強度、有一點喘的有氧運動，像快走、慢跑或超慢跑都很合適。也可搭配簡單的肌力訓練，像抬腿、深蹲，除了促進血液循環與腦部彈性，也能穩定情緒、提升認知反應。

●睡得深：大腦在深層睡眠中會清除β類澱粉蛋白（阿茲海默患者的重要指標蛋白）與毒素，幫助神經修復。睡眠不足或作息混亂，反而會加重發炎與退化風險。

●避免孤立，啟動大腦連結：經常學習新知、與人交流，有助於讓大腦保持在最佳狀態。尤其退休後更要重視社交互動，避免因長期缺乏刺激而加速大腦退化。

●營養與檢測追蹤：像Omega-3、B12、維生素D這些對腦功能很重要的營養素，很多人其實不夠。建議定期抽血追蹤，特別是素食者或有長期服藥（如胃藥、糖尿病藥）者，更要注意是否需要補充。

守護大腦健康5方向。（聯安預防機構提供）

顏佐樺談到一名個案：1位70多歲阿嬤因長期只吃稀飯配醬瓜，結果出現記憶力下降，後來發現是B12和Omega-3嚴重不足。在經過其看診及調整飲食後，精神明顯好轉。顏佐樺表示，不是只有基因會影響大腦，營養也同樣關係到記憶力、專注力與整體認知表現。

顏佐樺強調，表觀基因學的研究顯示，只要生活型態健康、發炎狀態被控制、壓力獲得調節，這些風險基因可能一輩子都不會真正表現出來。與其等到健忘、語言變慢、找不到東西才擔心，不如在身體還健康的時候，就開始準備。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法