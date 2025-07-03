自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》失智可預知？研究：帶基因者 失智發生率增15倍

2025/07/03 17:21

基因可能提示未來的失智發生率，然良好的生活習慣才是遠離老年失智的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

基因可能提示未來的失智發生率，然良好的生活習慣才是遠離老年失智的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前衛生署長林芳郁驚傳退休後發生失智，使得「失智症」這件事廣受討論。醫師認為，失智是可以透過基因檢查事先預測的；但醫師強調，比起基因，生活習慣影響更大！並建議維持飲食與良好生活習慣，遠離失智。

根據世界衛生組織（WHO）2021年報告，目前全球有超過5,500萬人罹患失智症，預估到2050年將增加到將近1億4千萬人。台灣部分，根據2024年衛福部的統計，65歲以上的長者中，每100人就有8人可能已經罹患失智症。

失智可透過生活習慣 介入預防

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺表示，多數人認為失智是「無法預防」的老化結果；但從功能醫學的角度來看，有一部分失智風險，是可以透過檢測與生活調整提早發現並介入的。其中一個指標，就是與最多失智類型的阿茲海默症有高度關聯的「ApoE基因」。

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，這個基因有三種常見型式：ε2、ε3和ε4，每個人會遺傳兩個型式的組合如下：ε2/ε2、ε2/ε3、ε3/ε3、ε2/ε4、ε3/ε4、ε4/ε4。若ApoE基因帶有ε4，發生阿茲海默症的風險可能比同齡一般人高出3到15倍。原因在於ApoEε4會讓膽固醇代謝變差、血管彈性降低，進而導致大腦慢性發炎與血流不足，這些都是加速認知退化的重要因子。

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，其有3種常見型式。（聯安預防機構提供）

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，其有3種常見型式。（聯安預防機構提供）

5項生活習慣 遠離失智

顏佐樺表示，雖然基因無法改變，但後天的影響力其實更大。除了年齡與遺傳因素，像是三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足等問題，都會加重大腦發炎、提高失智風險。顏佐樺提供5個實用方向，讓我們可以從日常生活著手，照顧大腦健康：

●採行「麥得MIND飲食」：這種飲食結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善。重點是每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，少碰紅肉、加工食品與甜食，能幫助降低發炎、延緩退化。

「麥得MIND飲食」結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善；示意圖。（圖取自freepik）

「麥得MIND飲食」結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善；示意圖。（圖取自freepik）

●動起來：建議每天進行中等強度、有一點喘的有氧運動，像快走、慢跑或超慢跑都很合適。也可搭配簡單的肌力訓練，像抬腿、深蹲，除了促進血液循環與腦部彈性，也能穩定情緒、提升認知反應。

●睡得深：大腦在深層睡眠中會清除β類澱粉蛋白（阿茲海默患者的重要指標蛋白）與毒素，幫助神經修復。睡眠不足或作息混亂，反而會加重發炎與退化風險。

●避免孤立，啟動大腦連結：經常學習新知、與人交流，有助於讓大腦保持在最佳狀態。尤其退休後更要重視社交互動，避免因長期缺乏刺激而加速大腦退化。

●營養與檢測追蹤：像Omega-3、B12、維生素D這些對腦功能很重要的營養素，很多人其實不夠。建議定期抽血追蹤，特別是素食者或有長期服藥（如胃藥、糖尿病藥）者，更要注意是否需要補充。

守護大腦健康5方向。（聯安預防機構提供）

守護大腦健康5方向。（聯安預防機構提供）

顏佐樺談到一名個案：1位70多歲阿嬤因長期只吃稀飯配醬瓜，結果出現記憶力下降，後來發現是B12和Omega-3嚴重不足。在經過其看診及調整飲食後，精神明顯好轉。顏佐樺表示，不是只有基因會影響大腦，營養也同樣關係到記憶力、專注力與整體認知表現。

顏佐樺強調，表觀基因學的研究顯示，只要生活型態健康、發炎狀態被控制、壓力獲得調節，這些風險基因可能一輩子都不會真正表現出來。與其等到健忘、語言變慢、找不到東西才擔心，不如在身體還健康的時候，就開始準備。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中