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捐血新規來了！ 年滿16歲、超過70歲都能當熱血一族
〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（2日）公告最新「捐血者健康標準」，只要年滿16歲就能捐血，超過70歲經醫師評估健康良好，同樣能加入捐血行列，這項標準睽違19年首度大修，不只放寬年齡限制，也讓用血安全再提升。
食藥署副署長王德原說明，修法重點之一是年齡門檻調整，過去規定17歲至65歲可捐血，修正後，捐血下限下修至16歲，上限放寬至70歲以上，65歲至70歲者只要兩年內有捐血紀錄即可續捐，超過70歲則須醫師評估健康狀況良好。
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新制也訂下更清楚的體重標準，捐全血者，不分男性、女性均需達45公斤，捐血小板、白血球或血漿則一律需50公斤以上。體溫標準則細化為口溫、耳溫不得超過37.5度，額溫不得超過37度。
暫緩捐血的條件擴大至22項，包括活動性結核、心臟病、腎臟病、感冒、急性感染、過敏疾病，或須使用胰島素控制的糖尿病等。針對曾與HIV感染者發生性行為者，考量檢驗技術進步，國內穩定服藥、病毒量測不到的比例已達95%，暫緩期間從2年縮短為1年。
至於曾罹患癌症、白血病、感染HIV或人類嗜T淋巴球病毒（HTLV-I），仍列為永久不得捐血；男性間性行為者、曾施打毒品，或家族有遺傳型庫賈氏病（CJD）者也同樣排除。
此外，這次同步新增核酸檢驗（NAT），可在病毒潛伏期內提前篩出B型肝炎、C型肝炎與愛滋病毒（HIV），強化用血安全。
王德原說，這次修正主要參考世界衛生組織（WHO）及多國指引，針對法規與檢驗標準全面調整，確保用血安全、穩定捐供血量，提醒民眾，捐血是善行，但民眾若有出國、拔牙、感冒或服藥情形，仍建議先確認資格。
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