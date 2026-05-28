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健康網》「艾蜜莉在巴黎」男星漸凍症驟逝 醫警：50歲後出現3症狀別輕忽

2026/05/28 14:03

皮耶德尼傳出不幸在25日因突發且嚴重的漸凍症併發症驟逝，享壽69歲。（翻攝自IG）

皮耶德尼傳出不幸在25日因突發且嚴重的漸凍症併發症驟逝，享壽69歲。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕國際演藝圈再傳不幸消息！繼美國男演員艾瑞克丹恩、驚奇隊長男星肯尼斯米契爾因漸凍人症過世，Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）中，飾演精品集團JVMA總裁的法國資深男星皮耶德尼（Pierre Deny），也傳出因突發且嚴重的漸凍症（ALS）併發症，不幸於25日病逝消息，享壽69歲。

亞東醫院衛教資料表示，漸凍人症是運動神經元疾病中最嚴重的一類疾病，好發年齡為50-75歲間。隨著病程變化，容易造成肌肉痙攣現象，病患可能從肢體或口咽部開始表現無力症狀。此外，吞嚥困難及肌肉萎縮導致的體重下降也是特徵。

據綜合外電報導，皮耶德尼的女兒透過法國媒體發表沉痛聲明：「我們帶著極度悲痛的心情宣布，皮耶德尼在突發且嚴重的漸凍症折磨下，已於25日過世。」公開透露父親死於突發且嚴重漸凍症（ALS）併發症。

漸凍人初期症狀

肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人）的初期症狀是什麼？亞東醫院衛教資料指出，肌萎縮性脊髓側索硬化症是運動神經元疾病中最主要、也最嚴重的一類疾病。病患可能從肢體或口咽部開始表現無力症狀，有7成患者先從肢體開始無力，初始表現通常是不對稱的手部無力，例如：無法順利使用鈕扣、筷子或鑰匙；若是腿部無力則會導致步態不穩或垂足；若為口咽部肌肉無力表現，則會出現口齒不清。

衛教資料說明，漸凍人患者多為中老年人，好發年齡通常在50-75歲間，極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病。根據漸凍人協會的資料，台灣每年新增病患至少460人。

如何及早發現這項疾病？亞東院訊說明，到目前為止，沒有辦法太早發現這疾病，一方面是因為漸凍人從開始有症狀、到去世之間的速度太快，根本不太可能及早發現。至於檢測方法，醫師靠的是典型臨床表現，配合實驗室檢查來排除其他可能類似表現的疾病：

●實驗室檢查包含抽血排除血液疾病、肝腎功能異常、內分泌或電解質異常、維生素缺乏、自體免疫疾病、重金屬中毒。

●腦部及脊髓則靠核磁共振（MRI）檢查，來排除可能是腫瘤或其他發炎疾病。

●神經傳導檢查可以用來排除其他週邊神經病變，因為那些疾病通常是可逆性、且預後比漸凍人好。

●至於神經科醫師進行的肌電圖檢查是很重要的輔助工具，因為肌電圖上的變化有時比臨床上的肌肉萎縮無力還要來的廣。若肌電圖上看到一個全身（包含從頭到腳）、廣泛性的運動神經元病變現象，幾乎等於是漸凍人這種疾病。

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