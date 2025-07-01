廚師苦於類風濕關節炎 不痛就沒事？醫：「手腕無聲被破壞」

醫師提醒，患者手腕關節的變化或許每年都不顯著，但長期來看就可發現明顯差異，必須重新對症下藥。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕35歲張姓廚師10多年前診斷出患有類風濕性關節炎，經藥物治療後發炎指數降至正常，之後建議使用生物製劑治療，抽血指數及關節腫脹疼痛大幅改善，多年來以為「不痛就沒事」，直到最近又出現關節疼痛症狀，回診檢查才發現其實「手腕骨頭悄悄破壞中」，所幸評估後改用不同生物製劑治療，破壞狀況才恢復穩定。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪表示，許多類風濕性關節炎的病友常誤以為只要不痛、指數正常，就代表病情控制良好，其實這是不可逆的疾病，目前尚無法完全痊癒，需長期用藥控制，即便抽血檢查發炎指數（如CRP或ESR）都沒有異常，但關節破壞已在無症狀時持續進行，唯有透過影像檢查如超音波、X光才能觀察到破壞的嚴重程度。

請繼續往下閱讀...

黃柏豪指出，以患者為例，他的發炎指數雖正常，但手部關節內部悄悄被破壞，這種「骨侵蝕」是不可逆的，若置之不理，最後甚至可能會造成手部變形、無法正常握持工具，經比對近年的X光檢查影像，發現已出現異常，於是改用另款新型生物製劑治療後，關節破壞程度才穩定放緩。

黃柏豪強調，類風濕性關節炎的最大問題不是「痛」而已，而是關節破壞常在無聲無息中發生，導致患者會認為病情趨緩，因而降低警戒，等到發現症狀惡化時，往往已難以回頭。

黃柏豪提醒，對抗類風濕性關節炎的關鍵為「規則服藥」與「定期回診」，必須不間斷地服用疾病調節藥物，無論是傳統藥物、生物製劑或標靶藥物等，才能有效抑制病程發展不致失控，而透過定期回診與影像監控，能評估滑膜發炎或骨侵蝕狀況，這些都是肉眼與血液檢查難以察覺的變化。

黃柏豪呼籲，類風濕性關節炎的患者即使症狀改善，也不要自行停藥或延誤回診，唯有如此，醫師才能依照病情及時調整治療策略，患者也應注重關節的保護與定期評估，才能打贏這場「看不見的戰爭」。

黃柏豪醫師提醒，對抗類風濕性關節炎的關鍵為「規則服藥」與「定期回診」，才能打贏這場「看不見的戰爭」。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法