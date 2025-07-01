南市新增1例百日咳個案 為80多歲女性、有慢性病史

衛生局呼籲，按時接種疫苗是預防百日咳最有效的方法。（台南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市新增1例百日咳確診個案，為80多歲女性、有慢性病史，為6月25日公布百日咳確診者之家屬，衛生局疫調時發現該家屬有咳嗽症狀安排採檢，報告顯示為陽性研判確診，南市今年累積共確診3例百日咳個案。

百日咳是由百日咳桿菌感染上呼吸道所致，主要透過飛沫傳播。傳染源多數為成人或年長兒童，百日咳初期症狀與感冒類似，未完成百日咳疫苗接種的嬰幼兒發生率最高，而其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯，民眾可能因此忽略而導致延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者。

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南市衛生局長李翠鳳呼籲，請民眾注意自身咳嗽禮節及呼吸道衛生，自外返家在接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並盡量避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染機會。如發現自身或家人出現百日咳疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，按醫囑確實完成治療，勿任意停藥，且務必配合衛生機關進行防治措施，以免傳染給家人。

此外，按時接種疫苗是預防百日咳最有效的方法。現行疫苗接種時程為：嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，以及5歲至入小學前各接種一劑含百日咳成分疫苗，請家長務必按時帶孩童接種，以建立完整保護力。同時也建議孕婦於懷孕28至36週間，自費接種一劑含百日咳成分疫苗，可透過胎盤傳遞抗體，保護新生兒在出生初期尚未能接種疫苗的空窗期，有效降低感染風險。

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