使用交友軟體找人「滾床單」 4男染M痘

疾管署副署長羅一鈞表示，暑期為國內M痘流行高峰期，高風險族群應完成2劑疫苗接種。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（1日）公布上週新增4例本土M痘，為本國籍30多歲男性，3例居住北部、1例南部，皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，提醒暑期為M痘流行高峰期，符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑接種。

新增4例本土M痘發病日介於6月17日至23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，其中3例未曾接種過M痘疫苗。

請繼續往下閱讀...

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病以來，至今累計468例，包含437例本土及31例境外移入，其中今年累計16例，為13例本土及3例境外移入，可見社區疫情傳播風險仍持續，仍以clade IIb為流行型別。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前已有99260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種68193人，仍有約31067人、占31%僅接種第1劑疫苗，提醒暑期為國內M痘流行高峰期，尚未接種第2劑疫苗者應儘速完成，以達完整保護力。

符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速接種。

目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署官網查詢，不符合公費資格但經醫師評估確有暴露風險者，可至8家旅遊醫學合約醫院自費接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法