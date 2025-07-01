限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
使用交友軟體找人「滾床單」 4男染M痘
〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（1日）公布上週新增4例本土M痘，為本國籍30多歲男性，3例居住北部、1例南部，皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，提醒暑期為M痘流行高峰期，符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑接種。
新增4例本土M痘發病日介於6月17日至23日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆曾透過交友軟體與不特定對象發生親密行為，其中3例未曾接種過M痘疫苗。
請繼續往下閱讀...
我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病以來，至今累計468例，包含437例本土及31例境外移入，其中今年累計16例，為13例本土及3例境外移入，可見社區疫情傳播風險仍持續，仍以clade IIb為流行型別。
疾管署副署長羅一鈞表示，目前已有99260人接種至少1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種68193人，仍有約31067人、占31%僅接種第1劑疫苗，提醒暑期為國內M痘流行高峰期，尚未接種第2劑疫苗者應儘速完成，以達完整保護力。
符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速接種。
目前全國共272家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可至疾管署官網查詢，不符合公費資格但經醫師評估確有暴露風險者，可至8家旅遊醫學合約醫院自費接種。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應