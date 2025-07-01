細胞內藏著雪人！科學家靠「這技術」揪出前所未見新胞器

在這張經染色標註的細胞影像中，綠色與橘色結構為新發現的細胞器「半融合體（hemifusome）」，可能代表人體細胞中一條未被識別的回收途徑。（圖取自UVA Health）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在人體細胞內發現了一個前所未見的微小構造，並因其獨特外型，將這個新發現的胞器比喻為「戴著圍巾的雪人」。根據科學新聞網站《生活科學》（Live Science）引述今年五月發表於《自然通訊》期刊的研究，這個被命名為「半融合體」（hemifusome）的新胞器，可能在細胞的資源回收機制中扮演關鍵角色，未來更有望為解開阿茲海-默症等疾病謎團提供新方向。

這項發現來自美國維吉尼亞大學助理教授伊布拉欣（Seham Ebrahim）與其團隊。在觀察維持細胞形狀的絲狀結構時，他們注意到3D影像中反覆出現一個奇特構造：起初以為只是成像瑕疵，深入研究後才確認是一種全新的胞器。伊布拉欣生動地描述，它的外型就像一個小頭連著較大的身體，中間還有一條細細的邊界隔開，如同雪人脖子上的圍巾。這個胞器的直徑僅約100奈米，甚至不到細胞「發電廠」粒線體的一半大。

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過去之所以從未發現半融合體，主因在於觀測技術的限制。伊布拉欣的團隊採用了一種名為「冷凍電子斷層掃描」（cryo-ET）的先進技術，將來自四種實驗室培養的細胞株快速冷凍，最大限度地保存其原始結構，從而獲得清晰的3D影像。她解釋：「這就像在時間中拍下一張快照，沒有任何化學物質或染劑的干擾。」在這項技術下，細胞彷彿一顆顆透明的玻璃球，讓科學家得以窺探其最「原生狀態」的樣貌。

從生物物理學的角度來看，這次發現也是一項突破。科學家一直推測，細胞內用來運輸蛋白質等物質的囊泡，可能存在一種「半融合」的狀態，但始終缺乏實際證據。此次觀測到兩個囊泡部分融合、中間隔著一層雙層脂肪障礙的結構，正是學界首次在活細胞中親眼目睹此現象，「半融合體」的命名也由此而來。

未參與研究的賓州大學助理教授張一葦（Yi-Wei Chang，音譯）對此發現給予高度評價，他認為伊布拉欣團隊的成果證實了半融合體是真實的細胞中間結構，而非冷凍過程造成的假象。

目前，研究團隊已能證實半融合體的存在，但其確切功能、生命週期與組成成分仍是未解之謎。伊布拉欣推測，半融合體可能是某些囊泡的前身，並在細胞膜的回收或處理過程中扮演要角，避免廢棄物質堆積而影響細胞運作。

研究人員指出，深入了解半融合體的工作原理，或能為阿茲海默症等與蛋白質斑塊異常清除相關的疾病，提供嶄新的見解。伊布拉欣感嘆：「若沒有冷凍電子斷層掃描技術，我們就會錯過這個發現，外面可能還有一個我們尚未探索的全新世界。」

這組圖展示半融合體的獨特結構：左為冷凍電子斷層掃描影像，中間與右側為其示意圖，顯示兩個囊泡膜透過「半融合隔膜」連接。（圖取自UVA Health）

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