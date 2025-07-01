自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

細胞內藏著雪人！科學家靠「這技術」揪出前所未見新胞器

2025/07/01 15:08

在這張經染色標註的細胞影像中，綠色與橘色結構為新發現的細胞器「半融合體（hemifusome）」，可能代表人體細胞中一條未被識別的回收途徑。（圖取自UVA Health）

在這張經染色標註的細胞影像中，綠色與橘色結構為新發現的細胞器「半融合體（hemifusome）」，可能代表人體細胞中一條未被識別的回收途徑。（圖取自UVA Health）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在人體細胞內發現了一個前所未見的微小構造，並因其獨特外型，將這個新發現的胞器比喻為「戴著圍巾的雪人」。根據科學新聞網站《生活科學》（Live Science）引述今年五月發表於《自然通訊》期刊的研究，這個被命名為「半融合體」（hemifusome）的新胞器，可能在細胞的資源回收機制中扮演關鍵角色，未來更有望為解開阿茲海-默症等疾病謎團提供新方向。

這項發現來自美國維吉尼亞大學助理教授伊布拉欣（Seham Ebrahim）與其團隊。在觀察維持細胞形狀的絲狀結構時，他們注意到3D影像中反覆出現一個奇特構造：起初以為只是成像瑕疵，深入研究後才確認是一種全新的胞器。伊布拉欣生動地描述，它的外型就像一個小頭連著較大的身體，中間還有一條細細的邊界隔開，如同雪人脖子上的圍巾。這個胞器的直徑僅約100奈米，甚至不到細胞「發電廠」粒線體的一半大。

過去之所以從未發現半融合體，主因在於觀測技術的限制。伊布拉欣的團隊採用了一種名為「冷凍電子斷層掃描」（cryo-ET）的先進技術，將來自四種實驗室培養的細胞株快速冷凍，最大限度地保存其原始結構，從而獲得清晰的3D影像。她解釋：「這就像在時間中拍下一張快照，沒有任何化學物質或染劑的干擾。」在這項技術下，細胞彷彿一顆顆透明的玻璃球，讓科學家得以窺探其最「原生狀態」的樣貌。

從生物物理學的角度來看，這次發現也是一項突破。科學家一直推測，細胞內用來運輸蛋白質等物質的囊泡，可能存在一種「半融合」的狀態，但始終缺乏實際證據。此次觀測到兩個囊泡部分融合、中間隔著一層雙層脂肪障礙的結構，正是學界首次在活細胞中親眼目睹此現象，「半融合體」的命名也由此而來。

未參與研究的賓州大學助理教授張一葦（Yi-Wei Chang，音譯）對此發現給予高度評價，他認為伊布拉欣團隊的成果證實了半融合體是真實的細胞中間結構，而非冷凍過程造成的假象。

目前，研究團隊已能證實半融合體的存在，但其確切功能、生命週期與組成成分仍是未解之謎。伊布拉欣推測，半融合體可能是某些囊泡的前身，並在細胞膜的回收或處理過程中扮演要角，避免廢棄物質堆積而影響細胞運作。

研究人員指出，深入了解半融合體的工作原理，或能為阿茲海默症等與蛋白質斑塊異常清除相關的疾病，提供嶄新的見解。伊布拉欣感嘆：「若沒有冷凍電子斷層掃描技術，我們就會錯過這個發現，外面可能還有一個我們尚未探索的全新世界。」

這組圖展示半融合體的獨特結構：左為冷凍電子斷層掃描影像，中間與右側為其示意圖，顯示兩個囊泡膜透過「半融合隔膜」連接。（圖取自UVA Health）

這組圖展示半融合體的獨特結構：左為冷凍電子斷層掃描影像，中間與右側為其示意圖，顯示兩個囊泡膜透過「半融合隔膜」連接。（圖取自UVA Health）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中