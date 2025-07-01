自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》公務員新增「身心調適假」醫：情緒低落、易怒要注意

2025/07/01 13:23

精神科醫師指出，如果察覺自己比平常容易生氣，代表情緒勞動已達極限，最好多做自己開心的事轉換情緒，逛書店、美術館是好選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

精神科醫師指出，如果察覺自己比平常容易生氣，代表情緒勞動已達極限，最好多做自己開心的事轉換情緒，逛書店、美術館是好選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕36.3萬公務員新增「身心調適假」，草案送考試院審議中，這對建構友善職場將起示範作用。台北大心診所精神科主治醫師林繼宇指出，判斷是否需要請身心調適假，必須建立在平日自我覺察基礎上，一旦自己比平常容易生氣、情緒低落、想事情多負面等狀況時，就可以透過這樣的假來調整身心。他建議，此時多做讓自己開心的事，可以順利轉換情緒。

銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請3日，納入現行支薪7日事假中，不須檢附證明，機關不可拒絕，也不得影響考績。草案增訂身心調適假目的，在於鼓勵公務人員重視身心健康需求，自我覺察心理不適，同時希望公務人員妥善運用，找到合適的舒緩壓力及照顧身心方式進行喘息，強化心理健康韌性。

關於這項草案，林繼宇表示，當一個人感覺自己需要身心調適，一定是因為平常有覺察自我情緒，才能發現有異狀。從工作過程中警覺自己的情緒和平常不同，例如，比平時易受刺激、容易生氣、低落、專注力不足、想事情多半負面等狀況時，就是身體發出的警訊，代表情緒勞動已達極限，需要讓自己喘口氣。

他接著說，易發生情緒勞動過度的人，個性上通常屬於自我要求高、完美主義，又或是常覺得再多努力一下就會更好，不過，有時外部的環境與條件，個人無法控制，就容易形成情緒的拉拒。

多做自己開心的事轉換情緒

如何讓自己可以好好喘口氣，舒展身心？「休息也是要學習的，要有意識地想到如何休息。」林繼宇說，大方向是知道做什麼可以讓自己開心，讓自己感覺到舒服最重要。這些也得靠平時的覺察，了解什麼會讓自己快樂起來。

林繼宇舉例說明，有些人喜歡做戶外活動，爬山看到綠色美景，會讓他感到放鬆；有些人則是聽音樂，心情就會變好；有些人要社交，和朋友聊聊天；有些人需要安靜獨處，找回身心平衡。換言之，大方向是從事適合自己的運動或是休閒活動，調整身心。

一般人通常生活的重複性高，每天千篇一律，林繼宇建議，這時讓自己接觸新的事物很重要，如果不想運動也不想做休閒運動時，逛書店、圖書館、美術館，或百貨公司都是不錯的選擇，探索不同的人事物，為生活注入新意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中