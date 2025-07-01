健康網》公務員新增「身心調適假」醫：情緒低落、易怒要注意

精神科醫師指出，如果察覺自己比平常容易生氣，代表情緒勞動已達極限，最好多做自己開心的事轉換情緒，逛書店、美術館是好選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕36.3萬公務員新增「身心調適假」，草案送考試院審議中，這對建構友善職場將起示範作用。台北大心診所精神科主治醫師林繼宇指出，判斷是否需要請身心調適假，必須建立在平日自我覺察基礎上，一旦自己比平常容易生氣、情緒低落、想事情多負面等狀況時，就可以透過這樣的假來調整身心。他建議，此時多做讓自己開心的事，可以順利轉換情緒。

銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請3日，納入現行支薪7日事假中，不須檢附證明，機關不可拒絕，也不得影響考績。草案增訂身心調適假目的，在於鼓勵公務人員重視身心健康需求，自我覺察心理不適，同時希望公務人員妥善運用，找到合適的舒緩壓力及照顧身心方式進行喘息，強化心理健康韌性。

請繼續往下閱讀...

關於這項草案，林繼宇表示，當一個人感覺自己需要身心調適，一定是因為平常有覺察自我情緒，才能發現有異狀。從工作過程中警覺自己的情緒和平常不同，例如，比平時易受刺激、容易生氣、低落、專注力不足、想事情多半負面等狀況時，就是身體發出的警訊，代表情緒勞動已達極限，需要讓自己喘口氣。

他接著說，易發生情緒勞動過度的人，個性上通常屬於自我要求高、完美主義，又或是常覺得再多努力一下就會更好，不過，有時外部的環境與條件，個人無法控制，就容易形成情緒的拉拒。

多做自己開心的事轉換情緒

如何讓自己可以好好喘口氣，舒展身心？「休息也是要學習的，要有意識地想到如何休息。」林繼宇說，大方向是知道做什麼可以讓自己開心，讓自己感覺到舒服最重要。這些也得靠平時的覺察，了解什麼會讓自己快樂起來。

林繼宇舉例說明，有些人喜歡做戶外活動，爬山看到綠色美景，會讓他感到放鬆；有些人則是聽音樂，心情就會變好；有些人要社交，和朋友聊聊天；有些人需要安靜獨處，找回身心平衡。換言之，大方向是從事適合自己的運動或是休閒活動，調整身心。

一般人通常生活的重複性高，每天千篇一律，林繼宇建議，這時讓自己接觸新的事物很重要，如果不想運動也不想做休閒運動時，逛書店、圖書館、美術館，或百貨公司都是不錯的選擇，探索不同的人事物，為生活注入新意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法