自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

40赫茲光刺激治失智症？學界初研：輕症當下有效 效期待證實

2025/07/01 13:32

40赫茲光刺激產品宣稱能改善失智症，台灣科技媒體中心找來專家解析，認為僅輕症受刺激當下有效，長期療效尚無定論，須謹慎。（台灣科技媒體中心提供）

40赫茲光刺激產品宣稱能改善失智症，台灣科技媒體中心找來專家解析，認為僅輕症受刺激當下有效，長期療效尚無定論，須謹慎。（台灣科技媒體中心提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化社會失智症患者增加，市面上出現許多「40赫茲光照」產品，宣稱能改善失智症，台灣科技媒體中心找來專家解析，稱目前科學實驗尚未有完整的再現性，早期或輕度患者接受光照有認知功能改善，但不知效果維持多久，對重症幾乎無效，相關療效尚無定論，需審慎與更多研究。

長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授謝宗勳表示，部分研究發現，40赫茲（每秒40次）的聲光刺激對阿茲海默症基因小鼠可能有效，但相關實驗設計每日1小時、連續7天或3週，長期效果未知；未來待釐清是否可跨物種到人體。

台灣大學心理系教授曾祥非指出，40赫茲對大腦影響是源自2016年中研院士蔡立慧團隊的發現，但若實驗小鼠的大腦沒有同步的40赫茲腦波反應，幾乎可確定無療效；人類身上一天的短期刺激似乎無效，建議目前仍待優化實驗參數，如顏色、亮度等。另外聲音也有引起40赫茲腦波的潛力，對相關研究發展謹慎但樂觀。

長庚大學職能治療學系教授鄭嘉雄說明，透過臨床實驗，測試患者包含大腦體積、大腦活動、認知功能、睡眠品質與照顧者負擔等，發現40赫茲聲光刺激，對輕症失智長者有效，如大腦活動穩定、記憶提升、睡眠改善、活動量較規律等，但相關神經及長期效益尚不明確，治療機制與實際效果仍需進一步研究。

曾祥非也表示，自己實驗室測試，當40赫茲燈光關掉，實驗體的腦波效果也消失，初步認為相關療程須長期慢慢累積，另有些市售產品宣稱有細胞實驗，但人體不可能在大腦鑽一個洞用光照細胞，療法療效仍須回到腦波測試才能驗證。

謝宗勳強調，相關實驗用的基因小鼠不同也恐影響實驗結果，而阿茲海默症等退化，只會越來越差，病理角度著重「神經保護」，希望透過介入來維持現況、延緩退化，40赫茲刺激對重症的效果較差，動物實驗也支持早期發現、早期治療的效果。

長庚大學教授謝宗勳透過實驗，研究40赫茲光刺激是否有潛力治療阿茲海默症，發現對實驗小鼠有短暫回升，但長期效果未知。（圖取自長庚大學教授謝宗勳簡報）

長庚大學教授謝宗勳透過實驗，研究40赫茲光刺激是否有潛力治療阿茲海默症，發現對實驗小鼠有短暫回升，但長期效果未知。（圖取自長庚大學教授謝宗勳簡報）

台灣科技媒體中心找來專家解析40赫茲光照能否改善失智症，學者分析有些方法，大腦不一定有腦波反應，對研究方向樂觀但需謹慎。（記者吳柏軒翻攝）

台灣科技媒體中心找來專家解析40赫茲光照能否改善失智症，學者分析有些方法，大腦不一定有腦波反應，對研究方向樂觀但需謹慎。（記者吳柏軒翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中