40赫茲光刺激治失智症？學界初研：輕症當下有效 效期待證實

40赫茲光刺激產品宣稱能改善失智症，台灣科技媒體中心找來專家解析，認為僅輕症受刺激當下有效，長期療效尚無定論，須謹慎。（台灣科技媒體中心提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化社會失智症患者增加，市面上出現許多「40赫茲光照」產品，宣稱能改善失智症，台灣科技媒體中心找來專家解析，稱目前科學實驗尚未有完整的再現性，早期或輕度患者接受光照有認知功能改善，但不知效果維持多久，對重症幾乎無效，相關療效尚無定論，需審慎與更多研究。

長庚大學物理治療學系暨復健科學研究所教授謝宗勳表示，部分研究發現，40赫茲（每秒40次）的聲光刺激對阿茲海默症基因小鼠可能有效，但相關實驗設計每日1小時、連續7天或3週，長期效果未知；未來待釐清是否可跨物種到人體。

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台灣大學心理系教授曾祥非指出，40赫茲對大腦影響是源自2016年中研院士蔡立慧團隊的發現，但若實驗小鼠的大腦沒有同步的40赫茲腦波反應，幾乎可確定無療效；人類身上一天的短期刺激似乎無效，建議目前仍待優化實驗參數，如顏色、亮度等。另外聲音也有引起40赫茲腦波的潛力，對相關研究發展謹慎但樂觀。

長庚大學職能治療學系教授鄭嘉雄說明，透過臨床實驗，測試患者包含大腦體積、大腦活動、認知功能、睡眠品質與照顧者負擔等，發現40赫茲聲光刺激，對輕症失智長者有效，如大腦活動穩定、記憶提升、睡眠改善、活動量較規律等，但相關神經及長期效益尚不明確，治療機制與實際效果仍需進一步研究。

曾祥非也表示，自己實驗室測試，當40赫茲燈光關掉，實驗體的腦波效果也消失，初步認為相關療程須長期慢慢累積，另有些市售產品宣稱有細胞實驗，但人體不可能在大腦鑽一個洞用光照細胞，療法療效仍須回到腦波測試才能驗證。

謝宗勳強調，相關實驗用的基因小鼠不同也恐影響實驗結果，而阿茲海默症等退化，只會越來越差，病理角度著重「神經保護」，希望透過介入來維持現況、延緩退化，40赫茲刺激對重症的效果較差，動物實驗也支持早期發現、早期治療的效果。

長庚大學教授謝宗勳透過實驗，研究40赫茲光刺激是否有潛力治療阿茲海默症，發現對實驗小鼠有短暫回升，但長期效果未知。（圖取自長庚大學教授謝宗勳簡報）

台灣科技媒體中心找來專家解析40赫茲光照能否改善失智症，學者分析有些方法，大腦不一定有腦波反應，對研究方向樂觀但需謹慎。（記者吳柏軒翻攝）

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