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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

台中好孕專車上路首日 上午已有17孕婦搭車

2025/07/01 13:17

台中市好孕專車今首上路，補助孕媽咪搭車外出產檢等。（市府提供）

台中市好孕專車今首上路，補助孕媽咪搭車外出產檢等。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市孕婦乘車補助「好孕專車」今（1日）正式上路，補助孕婦每趟最高200元的乘車補助，補助30趟次乘車，已有2,048名孕婦申請，其中1,783人獲審核通過，今起可享受新服務。新政策上路首日，台中市社會局指出，統計至中午11點半，已有17名孕婦申請搭乘小黃外出，孕婦外出更便利且無負擔。

台中市從7月1日開辦「孕婦乘車補助」，只要設籍台中市的本國籍孕婦、或是配偶設籍台中市的非本國籍孕婦均適用，每次懷孕可申請補助可獲得共6,000元乘車補助金，每趟最高補助200元，可用30趟次；盼透過此補助，讓孕婦外出時有專車可以使用，預計今（2025）年有1萬1200名孕媽咪受惠。

台中市長盧秀燕指出，這項好孕專車服務從申請取得資格、預約叫車、交易給付，全採線上進行，只要下載《台中通》APP，一機在手即可完成申請及使用乘車金；且市府考量6000元未必使用得完，所以除了產前可使用，產後6個月也適用，從孕期產檢到產後6個月回診，出門乘車更為安心與便利，截至今日共已有2,048名孕婦申請「好孕專車」。

今日新政策上路，社會局指出，因申請件數持續增加，截至今日共有1,783人獲審核通過，可即時享受乘車補助福利，上午統計至11點半已有17名孕婦使用乘車補助搭車外出，讓孕婦外出行動更自由，不必靠親友接送，且享有每趟次最高200元補助，上午17名申請搭車補助的孕婦車資約3,000元，每趟次車資均在200元以內。

社會局指出，為讓孕媽咪方便叫車，全市已有11家車隊共5,353輛計程車加入服務，孕媽咪下車時，只要用手機掃描司機提供的行動條碼或手動輸入乘車資訊，即可抵扣車資，補助使用範圍不僅限於台中市，還擴及苗栗縣、彰化縣與南投縣等周邊地區，真正做到友善、便利與智慧化。

孕媽咪下車時，只要用手機掃描司機提供的行動條碼或手動輸入乘車資訊，即可抵扣車資。（市府提供）

孕媽咪下車時，只要用手機掃描司機提供的行動條碼或手動輸入乘車資訊，即可抵扣車資。（市府提供）

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