三伏貼改善過敏 家有毛孩也不怕

家有「毛孩」，寵物毛髮常引發過敏造成困擾；示意圖，非當事人。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕37歲戴姓男子養了3隻可愛柴犬，但每次回家，狗毛總是誘發嚴重鼻過敏，鼻水流不停，讓他根本沒辦法好好和狗狗相處；到台中慈濟醫院敷貼三伏貼後，鼻過敏症狀明顯改善，也能放心地和愛犬玩耍。

台中慈濟醫院中醫部醫師陳郁文表示，過敏一旦被誘發便可能造成免疫力失衡，戴男被小狗毛髮引發過敏，就是典型個案。源自清代《張氏醫通》的三伏貼療法，已有實證醫學論文證實能增加免疫細胞數量，以穩定免疫系統，可有效降低過敏及氣喘發生率，並提高身體抗病力。

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陳郁文指出，傳統中醫運用五行理論解釋人體的生理功能。其中，肺的主要功能是呼吸，具備「向外宣發」及「向下肅降」特性。中醫認為營養輸佈全身是靠肺宣發，氣要往下肅降，否則氣逆就會造成咳嗽，而向下肅降的特性與五行的「金」代表的收斂、沉降的特質相似，因此五行歸類的「肺」就對應到「金」。十二天干的「庚、辛」屬金，古人認為選擇屬金的「庚日」以溫陽藥材敷貼在特定穴位，能強健同樣屬金的「肺」，以提升身體抵抗力，體現古人「天人相應」的養生智慧。

三伏貼療法強調在夏季最炎熱的「三伏天」期間進行，「三伏」指的是夏至過後第三、四個庚日及立秋後第一個庚日。2025年三伏天時間為「初伏」7月20日、「中伏」7月30日與「末伏」8月9日，台中慈濟醫院中醫部將於7月12日啟動為期一個月的三伏貼門診服務。陳郁文表示，僅敷貼一次效果有限，建議至少連續敷貼三次以上，才能顯著提升體質與免疫功能。

除了過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道相關疾病外，三伏貼穴位敷貼對胃腸道功能低下、慢性腹瀉、婦科症狀（痛經、月經不調）及骨關節痠痛、遺尿等虛寒型症狀也有改善效果。

陳郁文提醒民眾，三伏貼敷貼期間需避免吃冰、喝冷飲，並注意室內外溫差及維持正常生活作息，以確保治療效果。如有發熱、咽喉腫痛、解便黏膩等濕熱、風熱的熱性症狀較不適合敷貼三伏貼。

三伏貼療法強調在「三伏天」期間敷貼溫陽藥材在人體特定穴位，扶陽祛寒，補益正氣。（慈濟提供）

陳郁文中醫師建議進行三伏貼療法前，先由合格中醫師評估再進行敷貼。（慈濟提供）

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