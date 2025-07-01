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健康 > 護眼顧齒

失智症警訊提早12年！最新研究：簡單視力測驗可預測風險

2025/07/01 12:07

許多人將視力模糊或眼睛疲勞（如圖），歸咎於單純的老化或用眼過度，但最新研究警告，特定的視覺功能異常，可能是失智症在確診前長達12年的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

許多人將視力模糊或眼睛疲勞（如圖），歸咎於單純的老化或用眼過度，但最新研究警告，特定的視覺功能異常，可能是失智症在確診前長達12年的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕眼睛不僅是靈魂之窗，更可能是大腦健康的哨兵。根據科學新聞網站《ScienceAlert》26日報導，英國羅浮堡大學（Loughborough University）一項最新研究發現，透過一項簡單的「視覺敏感度」測試，可能在一個人被正式診斷為失智症的12年之前，就預測出其發病風險。這項發現為失智症的超早期篩檢，開啟了全新的可能性。

為何視力比記憶更早出現警訊？

這項研究追蹤了英國諾福克郡（Norfolk）8623名健康成年人長達數年，其中537人最終發展為失智症。在研究之初，所有參與者都進行了一項視覺敏感度測試，他們被要求在看到一堆移動的圓點中出現三角形時，立刻按下按鈕。

結果顯示，那些日後罹患失智症的參與者，其反應速度顯著慢於保持健康的人。研究人員解釋，這可能是因為造成阿茲海默症的「β-澱粉樣蛋白斑塊」（amyloid plaques），在疾病初期，會先攻擊大腦中與視覺相關的區域，之後才逐漸損害與記憶相關的腦區。因此，視覺測試可能比傳統的記憶力測試，更早地偵測到相關功能缺損。

研究人員指出，阿茲海默症除了會影響視覺敏感度，還會衝擊其他視覺處理能力。例如，患者可能會感到難以看清物體的輪廓，這是對比敏感度下降的表現；同時，他們辨識特定顏色的能力也會受損，特別是對藍綠色系的辨識能力會提早衰退。此外，在眼球運動控制上也會出現問題，患者會難以抑制眼球被周遭無關的物體所吸引，這也可能增加他們在駕駛時的風險。

研究還發現，失智症患者在辨識陌生人臉時，其眼球掃描的模式也與健康者不同。健康者會依循「眼睛-鼻子-嘴巴」的順序來「烙印」一張新面孔，但患者往往無法進行這種有目的性的掃描，這也可能解釋為何他們很難記住剛見過的人，其成因可能涉及視覺處理問題，而非單純的記憶障礙。

研究團隊也觀察到，經常看電視或閱讀的人，其記憶力表現更好，罹患失智症的風險也較低。研究人員推測，這除了與教育程度較高、大腦儲備能力較強有關外，眼球在螢幕或書頁上來回掃視的動作，或許也扮演了某種角色。

儘管有這些發現，但研究團隊強調，目前將眼球運動用於治療，或將眼動追蹤作為常規診斷工具，都還有很長一段路要走。主要瓶頸在於眼動追蹤設備昂貴且需要專業人員操作，在走出實驗室、普及應用前，仍需更多技術上的突破。

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