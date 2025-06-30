健康網》雞精、滴雞精、胺基酸營養液？ 學者點差異：別亂補一通

洪泰雄介紹，滴雞精富含優質蛋白質、多種維生素及礦物質，能有效補充體力、增強免疫力；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上補充營養的產品琳瑯滿目，其中「雞精」、「滴雞精」以及「胺基酸營養液」常被民眾混淆使用。對此，營養學者洪泰雄近日在其臉書專頁發文，詳解3者的差異與適用對象，幫助消費者正確補充營養，不再「亂補一通」。

胺基酸營養液：醫療用途，需專業指導

洪泰雄指出，胺基酸是構成蛋白質的基本單位，對人體修復與能量供應至關重要。胺基酸營養液通常用於腸外營養、術後恢復、肝腎疾病或癌症病患的營養支持，為一種醫療等級的專業補充品。由於成分與使用情況較為特殊，一般建議需在醫師指導下使用。

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雞精：調味用途，非營養補充品

不少人誤以為雞精能補充體力，但實際上，雞精是一種調味料，主要用於增添料理風味，具有提鮮、增香作用。洪泰雄提醒，雞精本身不含完整的蛋白質、脂肪或維生素等營養成分，因此並不具備補充營養的功能，僅適合日常烹飪使用。

洪泰雄說明，與雞精不同，滴雞精是將整隻雞以文火長時間蒸煮萃取出的精華液體；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

滴雞精：溫補強身，適合日常營養補充

與雞精不同，滴雞精是將整隻雞以文火長時間蒸煮萃取出的精華液體，富含優質蛋白質、多種維生素及礦物質，能有效補充體力、增強免疫力，適合術後恢復、產後調養、日常補身等情況。由於其營養成分完整、吸收率高，成為近年來受歡迎的健康補品之一。

怎麼選才正確？洪泰雄建議，若單純追求料理風味，可選擇雞精；若身體虛弱、正在修復期，則可依狀況選擇滴雞精或經專業評估後使用胺基酸營養液。洪泰雄強調「補對比補多更重要，選擇合適的產品，才能真正為健康加分」。

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