健康網》黃肉水蜜桃新星登場！台農9號紅金、11號杏桃香甜上市

台農11號「杏桃」，則以黃皮黃肉、小巧可愛的外型吸睛。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水蜜桃不再只有紅皮白肉！農業部在官方臉書分享，由農業部農業試驗所最新研發的2款黃肉水蜜桃品種──台農9號「紅金」與台農11號「杏桃」正式亮相。這兩款黃肉桃不僅外型搶眼、風味獨特，更富含類胡蘿蔔素，營養價值加倍，顛覆民眾對傳統水蜜桃的印象。

台農9號「紅金」為紅皮黃肉的桃種，肉質紮實、香甜中帶有微酸，獨特之處在於還帶有淡淡的芒果香氣，風味層次豐富。更重要的是，「紅金」為第一個本土育成的黃肉水蜜桃品種，展現台灣農業研發的卓越成果。

請繼續往下閱讀...

台農9號「紅金」為紅皮黃肉的桃種，肉質紮實、香甜中帶有微酸。（資料照）

另一款新品種台農11號「杏桃」，則以黃皮黃肉、小巧可愛的外型吸睛。果肉Q彈、水分充足、甜度高，幾乎不帶酸味，口感溫潤順口。由於其外型神似杏果，故命名為「杏桃」，而其優異的耐運輸特性，更能有效降低果實在運送過程中的耗損，對農民與通路皆是一大福音。

想品嚐不同風味的水蜜桃嗎？這個夏天，別錯過這兩款黃肉桃新品──紅金與杏桃，讓味蕾開啟全新體驗！農業部表示，未來有望推廣至更多地區，讓消費者都能品嚐到這份來自台灣的甜蜜成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法