健康網》檢測基因防失智？ 醫：「這樣吃」守護大腦健康

結合地中海與得舒飲食的麥得飲食，對大腦特別友善。重點是每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，能幫助降低發炎、延緩退化；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據2024年衛福部的統計，65歲以上的長者中，每100人就有8人可能已經罹患失智症。聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺指出，研究顯示，ApoE基因與阿茲海默症有高度關聯，若有家族病史或希望提前佈局腦部保健，進行此項檢測是值得考慮的預防起點。不過，不是只有基因會影響大腦，營養也同樣關係到記憶力、專注力與整體認知表現。

顏佐樺指出，採行「麥得MIND飲食」、運動、深層睡眠、避免孤立，以及注意營養與檢測追蹤等5大生活面向守護大腦健康。

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顏佐樺指出，雖然多數人認為失智是「無法預防」的老化結果，但從功能醫學的角度來看，有一部分失智風險，是可以透過檢測與生活調整提早發現並介入的。其中，一個備受關注的指標，就是與最多失智類型的阿茲海默症有高度關聯的ApoE基因。

研究顯示，ApoE基因與阿茲海默症有高度關聯；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

ApoE常見3型式 ε4高風險

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，這個基因有三種常見型式──ε2、ε3和ε4，每個人會遺傳兩個型式的組合如下：ε2/ε2、ε2/ε3、ε3/ε3、ε2/ε4、ε3/ε4、ε4/ε4。若ApoE基因帶有ε4，統計發現阿茲海默症的風險可能比同齡一般人高出3到15倍。原因在於ApoEε4會讓膽固醇代謝變差、血管彈性降低，進而導致大腦慢性發炎與血流不足，這些都是加速認知退化的重要因子。

若欲預先了解自身失智風險，目前可藉由「阿茲海默症ApoE基因檢測」來評估，此檢測可將個人的基因型別分為3種風險層級：低風險（未帶ε4）、中風險（帶有一個ε4）、高風險（兩個ε4）。若民眾有家族病史或希望提前佈局腦部保健，進行此項檢測是值得考慮的預防起點。

ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，其有3種常見型式。（聯安預防機構提供）

不是有ε4就會失智 調整生活才是關鍵

顏佐樺表示，ApoE是少數具備臨床介入建議的基因之一。若檢測為高風險型，與其感到焦慮，不如及早調整生活、主動因應。雖然基因無法改變，但後天的影響力其實更大。除了年齡與遺傳因素，像是三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足等問題，都會加重大腦發炎、提高失智風險。以下是5個實用方向，讓我們可以從日常生活著手，照顧大腦健康。

●採行「麥得MIND飲食」：這種飲食結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善。重點是每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，少碰紅肉、加工食品與甜食，能幫助降低發炎、延緩退化。

●動起來：建議每天進行中等強度、有一點喘的有氧運動，像快走、慢跑或超慢跑都很合適。也可搭配簡單的肌力訓練，像抬腿、深蹲，除了促進血液循環與腦部彈性，也能穩定情緒、提升認知反應。

●睡得深：大腦在深層睡眠中會清除β類澱粉蛋白（阿茲海默患者的重要指標蛋白）與毒素，幫助神經修復。睡眠不足或作息混亂，反而會加重發炎與退化風險。

●避免孤立，啟動大腦連結：經常學習新知、與人交流，有助於讓大腦保持在最佳狀態。尤其退休後更要重視社交互動，避免因長期缺乏刺激而加速大腦退化。

●營養與檢測追蹤：像Omega-3、B12、維生素D這些對腦功能很重要的營養素，很多人其實不夠。建議定期抽血追蹤，特別是素食者或有長期服藥（如胃藥、糖尿病藥）者，更要注意是否需要補充。

醫授守護大腦健康5方向。（聯安預防機構提供）

7旬嬤稀飯配醬瓜 缺B12 、Omega-3記憶力下降

顏佐樺指出，臨床上，就曾有1位70多歲阿嬤因長期只吃稀飯配醬瓜，結果出現記憶力下降，後來發現是B12和Omega-3嚴重不足，在經過其看診及調整飲食後，精神明顯好轉。顏醫師表示，不是只有基因會影響大腦，營養也同樣關係到記憶力、專注力與整體認知表現。

看見風險、及早介入 為未來做準備

顏佐樺表示，我們無法選擇自己的基因，但可以選擇是否讓它發揮作用。以ApoE ε4 為例，雖然它是已知與失智症高度相關的風險型式，但這並不代表結果已經註定。表觀基因學的研究顯示，只要生活型態健康、發炎狀態被控制、壓力獲得調節，這些風險基因可能一輩子都不會真正表現出來。

與其等到健忘、語言變慢、找不到東西才擔心，不如在腦袋還清楚、身體還健康的時候，就開始準備。譬如及早進行ApoE檢測，在還沒有症狀時，就先看見風險、提早介入，是調整生活的起點。

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