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健康網》缺水損代謝傷大腦！ 學者揭「3日不喝水」身體變化

2025/07/02 10:32

學者表示，人若3天不喝水，身體脫水程度會逐漸嚴重，從口乾舌燥、神智混亂到產生生命危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者表示，人若3天不喝水，身體脫水程度會逐漸嚴重，從口乾舌燥、神智混亂到產生生命危險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣高溫炎熱，水是維持人體運作重要的元素，每日補充足量水分相當重要。營養學者洪泰雄表示，缺水比缺食更致命，人若3天不喝水，身體脫水程度會逐漸嚴重，從口乾舌燥、血壓下降、神智混亂，到最後就會喪失意識，發生生命危險。

洪泰雄在臉書專頁發文指出，人不吃東西，可以依靠肝醣與脂肪維持基本生理運作好幾天，甚至10幾天；但「水」卻無法替代，一旦缺水超過3天，身體將迅速走向危機。

洪泰雄解釋，水之所以如此重要，是因為它是生命的根本，是每1項代謝運作、腦部清晰、排毒與能量轉換的關鍵。比如它是肝醣與脂肪代謝的媒介、尿素（蛋白質代謝產物）需要溶解於水才能排出、血液需要足夠水分維持流動性，否則器官供氧會中斷、腦部對水最敏感，缺水會使認知功能與神經傳導失調。

他說，人體每天水分流失大概分為4個方向，尿液：約1000–1500毫升、糞便：約100–200毫升、汗水：依氣候與活動量變動（常約數百毫升）、呼吸流失：約300–500毫升，每日總流失約2000–2500毫升。因此，必須由飲水與食物補足。當我們超過3天不喝水時，身體就會有以下變化：

逾72小時不喝水恐致命

●12～24小時內：輕度脫水。出現口乾舌燥、喉嚨乾癢、尿液變濃、顏色加深、尿量減少，開始感到疲倦、皮膚乾燥。

學者指出，1天沒喝水就會有口乾舌燥、喉嚨乾癢等狀況出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者指出，1天沒喝水就會有口乾舌燥、喉嚨乾癢等狀況出現；圖為情境照。（圖取自freepik）

●24～48小時內：中度脫水。頭痛、注意力不集中、心跳加快、體溫升高、血壓下降、站立時易頭暈、細胞間液減少，出現輕度腎臟負擔。

●48～72小時內：重度脫水。神智混亂、反應遲鈍、肌肉痙攣、四肢冰冷、血液濃稠、循環不順、腎功能惡化，可能引發中毒、代謝酸中毒。

●超過72小時：生命危險。器官衰竭（腎臟、肝臟、腦部）、意識喪失、可能進入休克或死亡。

洪泰雄提醒，每日需至少喝2000毫升的水（約8杯），若有運動、流汗、發燒、食鹽攝取多，需額外補充；且最好以白開水為主，避免用糖飲料取代真正的水分。

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