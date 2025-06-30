國人自殺率攀升 心理師曝絕望感是關鍵預警信號

南投醫院臨床心理師張瑋哲表示，「絕望感」是預測自殺風險的重要指標，若親友出現絕望感，就應多加關心，預防自殺行為發生。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導 〕衛生福利部本月公布去年國人10大死因結果，自殺這一項在相隔14年重回前10名，死亡人數4062人，較前年增加164人（4.2%）。衛福部南投醫院臨床心理師張瑋哲表示，「絕望感」是預測自殺風險的重要指標，若親友出現「再也無法忍受這樣的痛苦」等絕望感，就應多加關心，預防自殺行為發生。

張瑋哲指出，自殺成因複雜，與多項生理、心理、社會成因有關。生理方面，成癮、思覺失調症、憂鬱症、慢性疼痛、睡眠困擾都可以與自殺有關。心理方面，「絕望感」是預測自殺風險的重要指標，當一個人出現「我不值得活著」、「無法解決問題」、「再也無法忍受這樣的痛苦」的想法，便可能有較高的絕望感，也可能預測自殺行為發生。 至於社會方面，喪親、離婚、霸凌都可能與自殺有關。

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張瑋哲強調， 自殺防治需要政策、醫療、親友、甚至全社會共同努力才能夠挽回每一條寶貴生命，呼籲若身邊有親友具自殺想法，千萬勿協助保密而隱匿，反而應該積極通報、尋求資源介入，才可有效降低風險，目前政府提供多項免費心理諮商資源，不限年齡，凡是具勞保或職災保險的民眾，均可享有免費3次心理諮商，免付費諮詢專線0800-068580。

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