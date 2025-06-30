健康網》孩童吃藥後像中邪？ 醫揪竟是「這些藥物」副作用

藥師指出，大人和小孩都有可能出現EPS，服用藥物時，應特別注意觀察身體反應；若出現任何異常，應及時尋求醫療協助；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名孩童因感冒就醫，服藥後卻出現一連串異常反應，家中長輩一度懷疑遇到「髒東西」，全家也陷入恐慌。家長不敢大意，立刻帶孩子前往急診。經急診醫師評估，懷疑是「錐體外症狀」（Extrapyramidal Symptoms, EPS），這是一種常見於抗精神病和抗噁心等藥物副作用的神經反應，所幸經治療，孩童症狀與情緒也逐漸緩解、回穩。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，友人小孩因感冒就醫，未料服藥後竟出現一連串異常反應，包括：臉部肌肉不自主抽動、頻繁吐舌、走路搖晃不穩；情緒也變得躁動不安、時而哭鬧等，因此嚇壞全家人。經急診就醫，醫師揪出可能是服藥引起的錐體外症狀，治療後症狀逐漸緩解，情緒也回穩。

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EPS症狀類似巴金森氏症

洪正憲表示，錐體外症狀（EPS）是一種神經系統的副作用，症狀類似巴金森氏症，常見於某些抗精神病藥物和抗噁心藥物。它可能表現為肌肉僵硬、顫抖、不自主的肌肉運動、眼球上吊、眼球歪斜、歪嘴、歪頭、舌頭外吐等症狀，臨床上可透過服用或注射抗膽鹼藥物來改善這些症狀。

3大類別藥物易引起EPS

洪正憲進一步說明，如果出現疑似EPS狀況，可能需要調整藥物使用，或添加其他藥物來控制這些副作用。至於容易造成EPS的藥物，大致有以下3類別：

●第一代抗精神病藥物：Haloperidol、Chlorpromazine，這些藥物對多巴胺受體的阻斷作用較強，往往容易引起EPS。

●止吐藥物：例如：Metoclopramide，這種藥物透過抑制腦中的多巴胺受體，以達到抗噁心的效果，但同時可能也會引起EPS。

●其他藥物：某些抗抑鬱藥（如SSRIs）和抗高血壓藥物（如CCBs），甚至是眩暈藥Flunarizine，也可能引起EPS。

洪正憲叮嚀提醒，大人和小孩都有可能出現EPS，所以在服用藥物時，應特別注意觀察身體反應；若出現任何異常，應及時尋求醫療協助。

藥師表示，EPS是一種神經系統的副作用，症狀類似巴金森氏症，常見於某些抗精神病藥物和抗噁心藥物；示意圖。（圖取自freepik）

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