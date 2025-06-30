5 旬女業務突然耳中風 高壓氧治療助恢復

李祥安主任建議，民眾若有突然聽力受損，在發生1到2週內的黃金治療期應盡快就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕55歲從事業務的陳姓女子，近日打電話和客戶連絡，右耳突然聽不見，換到左耳又可聽到正常聲音，讓她嚇到趕緊就醫，經耳鼻喉科醫師進行聽力檢查後，發現竟是突發性耳聾（耳中風），趕緊安排住院治療，經高壓氧治療4週後，順利恢復生活中較常使用的低頻區聽力，開心回歸正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心主任李祥安指出，突發性耳聾是一種急性聽力受損的疾病，常見的症狀為突然發現其中一側聽力減弱、耳鳴、耳悶感，甚至合併暈眩等。突發性耳聾的診斷定義為：最近3日內在純音聽力圖上連續3個頻率感覺神經性聽力與對側正常耳比較，有聽力下降超過30分貝。不過病人有時患側聽力只有部分頻率聽力受損，還是可聽到部分的聲音，易被疏忽而延誤就醫及治療。

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李祥安表示，雖突發性耳聾（俗稱耳中風），但跟一般常見的腦中風因為腦血管血栓阻塞或腦動脈瘤破裂出血的情況不同。突發性耳聾目前可能的病因包含內耳毛細胞組織缺血或缺氧、內耳內淋巴水腫、病毒感染導致的神經炎、自體免疫疾病或聽神經瘤等。其中大約只有2成的人可以找到確切病因，其餘大部分病患的致病原因不明，造成診斷及治療困難。

李祥安表示，突發性耳聾的黃金治療期是發病後的1到2週內，治療是以抗發炎藥物、改善血液循環及組織灌流為原則。目前療效最被確認的是類固醇藥物（包含口服、靜脈注射及內耳注射），其它治療包括：靜脈輸液、血漿擴張劑、末梢血管舒張劑等等。

李祥安指出，近年來已有許多文獻支持高壓氧用於耳中風的輔助治療，此方式是藉由呼吸高壓純氧來增加血漿中氧氣的分壓及溶氧量並增加內耳淋巴液的氧氣分壓。另外，高壓氧氣治療也可降低血比容、降低血液黏滯度及增加紅血球彈性，進而改善微循環，對改善組織血液灌流與缺氧亦有相當助益。在美國及台灣的高壓氧醫學會皆把突發性耳聾列為高壓氧治療適應症之一。

李祥安建議，年輕（小於50 歲）且有中重度聽力損失（平均聽力大於60分貝）的突發性耳聾病人，更值得在傳統治療下再輔以高壓氧治療，增加恢復聽力的可能性。提醒民眾若有突然聽力受損，在發生1到2週內的黃金治療期應盡快就醫檢查，經確診後輔以高壓氧治療順利恢復聽力。

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