支持失智症照顧者！TC+公益競標8月起跑

今年TC+公益競標義賣將售出林葉亭的簽名球衣。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣將邁入超高齡化社會，失智症問題也日趨嚴重，平均每3秒就有1人失智，也為家屬帶來沉重的照顧壓力。為幫助失智症家屬，全台足球盛事「全國俱樂部聯合錦標賽（TC+）」今年舉辦義賣活動，將販售101董事長賈永婕、第一名模林志玲、桌球王子江宏傑、啦啦隊氣質女神東東等名人的簽名球衣，並將所得扣除行政成本後，全數捐予台灣失智症協會。

台灣失智症協會理事長徐文俊說，台灣失智症已超過37萬人，是超高齡下每個人都要面對的共同課題，照顧者除了要應對患者的病情變化，還要長期承擔照顧責任，影響自身生活重心與人生規劃，照顧者務必與其他家人保持密切聯繫，同時善用社會資源，千萬不要孤軍奮戰。

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藝人林葉亭則分享家人共同照顧父親的經驗指出，爸爸從2018年失智，一直到今年初離世，全家人從媽媽、兒女、孫子的關係前所未有的緊密，一路互相扶持，從沮喪到完全接受也花了很長的時間，但如果沒有爸爸，家人們可能都還在各忙各的，沒有時間團結在一起。

林葉亭說，爸爸在去年11月第一次走失，今年1月又自己溜出去，此後就再也沒有回來，期間台灣失智症協會給予他們很多幫助，爸爸走失時她實在不知道怎麼辦，也曾很緊張的打給協會，詢問除了報警、登臉書還能做些什麼。

今年TC+公益競標義賣將售出賈永婕的簽名球衣。（記者林志怡攝）

為支持失智症照顧者，TC+將於台北、新北開踢，主辦單位新北市5人制足球聯盟今年同步舉辦「愛心明星公益競標活動」，將售出林葉亭、賈永婕、林志玲、江宏傑、東東等名人的簽名球衣，並在今年將在8月上旬透過網路平台開放競標，所得扣除行政成本後，將全數捐予台灣失智症協會。

台灣失智症協會秘書長林筠靜說，這些善款將全數用於仍在照顧路上辛苦付出的失智症患者家屬，協會目前持續提供多項支持服務，其中全國失智症關懷專線0800-474-580（失智時，我幫您）服務已超過20年，每年有8000至9000通的服務量，是家屬面對突發情況、不知如何是好時的重要求助窗口。

林筠靜解釋，許多照顧者面對失智症未知風險，患者輕度階段就考慮全天候照顧，造成沉重負擔，為此台灣失智症協會持續提供照顧者所需資訊，開設家屬必修班、成立互助團體、安排患者同理課程等，同時也透過睿智互助家庭，希望家庭與家庭間可以互相照顧，給予照顧者喘息空間，不讓照顧者孤軍奮戰。

今年TC+公益競標義賣將售出林志玲、郭泓志的簽名球衣。（記者林志怡攝）

今年TC+公益競標義賣將售出東東、江宏傑的簽名球衣。（記者林志怡攝）

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