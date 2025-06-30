計程車駕駛常蹲著修車致痔瘡惡化 採雷射消融手術治療隔天恢復

李英瑜醫師表示，痔瘡初期可透過飲食調整、藥物控制緩解，但若持續惡化則需考慮手術治療。（林新醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本身就罹痔瘡的1位計程車司機的因長時間蹲著修車，導致原本的痔瘡問題惡化，出現腫脹脫垂、出血、疼痛等嚴重症狀，最後不得不就醫，但此時已形成大範圍血栓外痔，經醫師安排部份自費的雷射消融手術治療，術後當日便能行動自如，早上開完刀，中午就能走下樓買便當來吃，隔日更已恢復開車營業。

林新醫院大腸直腸外科李英瑜醫師表示，痔瘡其實是人體正常存在於肛門的「軟墊」結構，由血管與結締組織組成，平時幫助肛門閉合、避免排便外漏。當腹壓升高，如長時間久坐、便祕、懷孕、過度用力排便、血液循環不良或肛門組織退化時，這些軟墊會逐漸膨脹、鬆弛與脫垂，進而引發腫脹、搔癢、異物感、出血，甚至疼痛。

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李英瑜表示，傳統手術以切除病灶為主，雖能緩解症狀，卻伴隨較長恢復期與術後疼痛，隨著醫療進步，雷射消融痔瘡手術成為突破性的治療選擇，採用雷射導入能量，透過光消融、光凝固與光汽化三種作用，讓痔瘡組織自然萎縮、纖維化，不僅能改善出血與脫垂，還能減少復發風險。

李英瑜表示，雷射消融手術僅需極小切口（0.2公分光纖針孔），幾乎無創，而且術後疼痛極低、無需長期住院，且恢復快速，多數患者術後即能返家，短時間內恢復正常生活，適用於第1至第4度痔瘡患者，術後追蹤簡便，僅需1至2次回診。

痔瘡的發展通常可分為4個等級：第1度：僅出血，無脫垂；第2度：排便時脫垂，排便後可自行回復；第3度：脫垂需用手推回；第4度：無法推回，可能合併血栓或壞死。

李英瑜表示初期可透過飲食調整、藥物控制緩解，但若持續惡化或反覆發作，則需考慮手術治療。

林新醫院李英瑜醫師表示，雷射消融痔瘡手術成為突破性的治療選擇，讓痔瘡組織自然萎縮。（林新醫院提供）（病患非當事人）

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