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攝護腺肥大頻尿！5分鐘1次 80歲阿公動刀求放過

2025/06/30 10:44

中醫大新竹附醫泌尿科醫師李聖偉說，攝護腺肥大很容易導致頻尿，甚至膀胱變形。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫泌尿科醫師李聖偉說，攝護腺肥大很容易導致頻尿，甚至膀胱變形。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕頻尿到竟然每5分鐘就要1次！80歲的阿公苦不堪言，原來是長期攝護腺肥大所導致，中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉跟阿公溝通，還是要動刀才能求放過，不過這個「刀」只是微創雷射的攝護腺剜除手術，時間只要1小時，住院2天阿公就能出院，果然獲得阿公安心同意，也把他阻塞的攝護腺尿道「開」通了。

泌尿科醫師李聖偉醫師說，雷射攝護腺剜除手術是經尿道把內視鏡放入後，觀察攝護腺跟膀胱相關位置，利用雷射撥離攝護腺的腺體與被膜交界處，把增生的攝護腺整塊剜除並止血，使尿道順暢、減低尿路阻塞，也降低相關出血風險的手術。而刮除下來攝護腺等相關組織也將送交化驗，以確認有沒有攝護腺癌的疑慮。

李聖偉說，攝護腺肥大很容易造成膀胱變形。正常膀胱用力100分，就可輕鬆排出100分的尿液，但當尿道阻塞，阻力變大，膀胱就只能更用力，這樣就會造成尿液減少或斷斷續續。如果膀胱發生變形，或產生膀胱憩室成為尿液儲存地，就可能讓餘尿儲存在憩室裡，患者會有尿不乾淨的感覺，且因始終存在的尿液感而一直要跑廁所，才會有前述8旬老翁每5分鐘要尿1次的狀況。

李聖偉說，如果民眾有尿不出來、多尿、尿尿不順的狀況，可透過膀胱鏡找原因，起先可以靠吃藥改善，如果吃藥效果不好，或患者本身不想吃藥，就可考慮做手術，以減緩尿不出來，甚至最後膀胱變形無力的風險。

針對攝護腺肥大的男性問題，李聖偉說，這是不可逆的現象，因為只要睪丸存在就會持續分泌男性荷爾蒙，攝護腺也就可能會因此變大。目前可以讓攝護腺穩定不要變大，甚至縮小一點的藥物，就是靠抑制男性荷爾蒙的藥物，但其副作用是對男性功能有影響，所以必須跟醫師做詳細討論、評估。但是南瓜子、茄紅素以及鋸棕櫚等保健食品有助保養男性攝護腺，可以多加攝取。

80歲阿公因為攝護腺肥大造成尿道阻塞，後經微創雷射攝護腺剜除手術而重新打通。（圖由中醫大新竹附醫提供）

80歲阿公因為攝護腺肥大造成尿道阻塞，後經微創雷射攝護腺剜除手術而重新打通。（圖由中醫大新竹附醫提供）

80歲阿公的膀胱因為攝護腺肥大的長期影響，已經變形。（圖由中醫大新竹附醫提供）

80歲阿公的膀胱因為攝護腺肥大的長期影響，已經變形。（圖由中醫大新竹附醫提供）

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