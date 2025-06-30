70多歲婦熱天騎機車喝水少 罹橫紋肌溶解症

婦人因天熱加上喝水少，罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕天氣炎熱，一定要多喝水！一名70多歲的婦人因在家無聊，每天騎30分鐘的機車前往住家8公里外的文化健康站參加活動，日前突然覺得身體不適，身體發熱，趕緊到醫院就診，醫師診斷其罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，甚至患有第4期腎臟病，經住院治療才逐漸恢復正常，醫師提醒民眾天熱容易好發橫紋肌溶解症，運動時要量力而為，並補充水分。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，婦人到院時指出日前騎車去參加活動後就覺得不舒服，忍了幾日，因手腳麻麻的，變成全身熱熱的且麻麻的，才著急就醫；經查看患者腳部水腫，進一步抽血檢查發現其血液中的肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，確診罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，立即要求其住院，經藥物治療，目前已出院，因腎臟病仍需持續追蹤。

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醫師提醒民眾天熱容易好發橫紋肌溶解症，運動時要量力而為，並補充水分。（記者歐素美攝）

陳采峯說，天氣熱激烈運動又喝水不足，可能導致橫紋肌溶解症或急性腎衰竭！尤其最近持續高溫，不論是坐在冷氣房或在室外活動，一定要隨時補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。建議民眾最好減少大熱天做戶外運動，如果身體出現肌肉疼痛、無力、僵硬及尿量減少、尿液呈現深色，就有可能罹患橫紋肌溶解症。

慢性腎臟病患者，更容易發生橫紋肌溶解症及急性腎衰竭！陳采峯指出，由於該婦人罹患第四期腎臟病，腎臟功能只剩下不到正常的1/3，加上天熱少喝水、脫水等狀況下，誘發病症。這一次身體不舒服拖了好幾天，才導致病情加重，最後住院治療。

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