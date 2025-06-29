健康網》心臟好轉就喝咖啡？ 醫示警：「一好就壞」恐成健康破口

劉中平醫師強調，心臟症狀剛改善就喝咖啡，小心讓症狀再復發；圖為情境照。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎剛痊癒就立刻大啖冰品，心臟症狀剛改善就喝咖啡，真的沒問題嗎？宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」分享經歷，指出這種現象反映了現代人常見的健康盲點──「病剛好就放縱」，尤其咖啡過量容易導致失眠與心悸。

劉中平表示，家人近日因腸胃炎不適長達一週，才剛恢復食慾，就立刻吃了一碗芒果冰，並直呼「好過癮」。這讓他不禁聯想到許多患者在心臟症狀稍有改善後，立刻詢問：「我可以喝咖啡了嗎？」

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他指出，雖然醫師們都希望患者能儘快恢復正常生活，但現代人的飲食與生活習慣往往與身體的健康背道而馳，像是冰品、辛辣食物易刺激腸胃，咖啡過量易導致失眠與心悸，熬夜追劇與過勞工作則可能引發高血壓及心臟病風險。他提醒，別超過身體的界線，有狀況還是要及早就醫。

劉中平強調，現代人生活步調快、壓力大，更應學會與身體對話，把握休養時機、避免報復性進食與作息錯亂。身體剛好轉的那一刻，更需要用理性守護健康，不讓「一好就壞」成為健康破口。

劉中平醫師說，咖啡過量容易導致失眠與心悸；圖為情境照。（圖取自freepik）

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