健康網》白內障術後還要戴眼鏡？ 醫曝3類對象有需要

羅英源醫師指出，許多患者在白內障手術後，仍對視力調整與是否需要配戴眼鏡感到困惑；圖為情境照。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾接受白內障手術後，對於視力調整與是否需要配戴眼鏡感到困惑。對此，彰化羅眼科體系總院長羅英源近日於臉書專頁發文說明，通常選擇單焦點人工水晶體、術後仍有散光，以及術後保留近視、遠視等族群會需要配鏡。

單焦點人工水晶體 近看仍要戴老花眼鏡

羅英源指出，若選擇單焦點人工水晶體，因其僅能對焦於固定距離，通常醫師會建議設定為遠距離清晰。這樣一來，看電視、開車、散步等活動可不必配鏡，但在看書、使用手機、電腦等近距離用眼時，仍須配戴老花眼鏡。適合族群為希望看遠清楚，能接受近距離戴眼鏡；有預算考量，選擇健保給付或價格較親民的人工水晶體。

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散光未矯正者 術後可能模糊

不過，羅英源提到，若患者本身有中高度散光，卻未選擇具矯正散光功能的人工水晶體，術後視力可能仍模糊，這時通常需要配戴散光眼鏡進行矯正。建議做法為術前可選擇「散光矯正型人工水晶體」；術後再補充配鏡，改善視力模糊情形。

保留輕度近視或遠視 需眼鏡輔助

羅英源提醒，每位患者的眼球條件不同，即使手術順利，也無法保證100%達到理想視力。有些人術後可能仍保留輕微近視或遠視，此時若需更清晰的視覺體驗，仍可能要眼鏡輔助，但建議等視力穩定（約術後1至3個月）再進行配鏡；若視力差異不大，可視需求決定是否戴鏡。

羅英源醫師說，選擇多焦點人工水晶體的患者，可同時看清遠處與近物；圖為情境照。（圖取自freepik）

多焦點人工水晶體 遠近清楚價格較高

羅英源指出，選擇多焦點人工水晶體的患者，可同時看清遠處與近物，顯著減少對眼鏡的依賴，連老花眼鏡也可能不再需要。適合族群是希望遠近都清楚；願意投資較高費用選擇高階人工水晶體者

單眼視術式 適合兩眼度數差異大

羅英源也說明，所謂單眼視術式，是指手術設計上讓一隻眼睛看遠、一隻眼睛看近，藉由大腦自動調節視覺焦點來減少配鏡需求。不過，並非每個人都能適應此種視覺模式。適合族群為原本兩眼度數差異較大、較易適應的人，以及想減少眼鏡依賴，但無法接受多焦點鏡片者。

術後1至3個月 再進行視力驗配

羅英源強調，白內障手術後視力並非立刻穩定，建議患者耐心等待1至3個月再進行視力驗配，以確保眼鏡度數準確、視覺品質達最佳狀態。如需進一步諮詢或配鏡建議，建議術後定期回診，與醫師討論最合適的視力方案，才能真正「看見」健康未來。

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