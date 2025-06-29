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台南失智照護博覽會專家齊聚 好好變老關鍵在「腦」

2025/06/29 19:13

台南失智照護博覽會移師台南市立圖書館永康新總館舉行，吸引大批民眾與會。（圖：大台南熱蘭遮失智症協會提供）

台南失智照護博覽會移師台南市立圖書館永康新總館舉行，吸引大批民眾與會。（圖：大台南熱蘭遮失智症協會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕由大台南熱蘭遮失智症協會主辦的｢台南失智照護博覽會」，今年邁入第9屆活動，近日首度移師到台南市立圖書館永康新總館舉行，同時採用雙主場進行，6樓為演講主會場，此屆共邀請15位重量級專家座談分享；另在永康新總館1樓迴廊設有失智與高齡相關產業攤位。博覽會全程錄影，將陸續公開精彩內容，讓未與會的民眾也能從網路得到失智防護相關知識。

首屆台南失智照護博覽會於2017年在時任台南市長、現任總統賴清德全力支持下開辦，年年好評如潮，今年主題是「新治療、新生活、新意義」，由大台南熱蘭遮失智症協會理事長、成大醫院失智症中心主任白明奇擔任大會主席。

白明奇致詞指出，目前對於失智症的治療已經向更早期的阿茲海默症推進，透過生物標記輔助診斷，以及進行多方向的阿茲海默症治療，未來社會仍需重視延緩退化的健康生活型態，及尋找活著的意義。

兼任南市府社會局長的成大醫學院名譽教授郭乃文，也針對｢高齡自主和自由」發表演講，郭乃文表示，隨著人口高齡化的進程，每個人無可避免地朝向「老」的階段邁進。如何走好這段人生，關鍵在於與「腦」的關係，大腦既有動物本能的一面，也具備學習與創造的潛能。

一整天的博覽會議程並規劃3場專家座談，包括第1場活著的意義、第2場生活型態與第3場阿茲海默症新藥治療，共有15位各領域學者與專家演講、分享。

針對此次博覽會，有參與民眾說，吸收許多不同主題的知識，收穫很多。主辦單位並全程錄影，未來經過文字及影像的整理後，將陸續公開精彩內容，讓未能參與座談的社會大眾，得以透過網路方式獲得相關知識。

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