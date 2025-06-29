健康網》快樂荷爾蒙四重奏！ 學者教你養成幸福體質

4種能提升幸福感的「快樂荷爾蒙」：血清素、多巴胺、腦內啡與催產素；圖為情境照。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕快樂四重奏，你今天釋放了哪一種快樂荷爾蒙？現代人壓力大、情緒波動頻繁，如何透過日常生活為自己注入快樂能量，成為重要的健康課題。營養學者洪泰雄在其臉書專頁發文分享，帶領大眾認識4種能提升幸福感的「快樂荷爾蒙」：血清素、多巴胺、腦內啡與催產素，並提供簡單可行的生活實踐建議。

血清素：來自陽光的「平靜使者」

血清素是帶來穩定與平靜感的重要神經傳導物質，常被稱為「陽光使者」。當在自然中散步或曬太陽時，特別容易感受到安心與放鬆。促進方法包括：曬太陽、維持規律作息與運動、食用富含色胺酸的食物，例如香蕉、豆腐、雞蛋與堅果。

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多巴胺：推動行動的「成就感燃料」

多巴胺被視為動力與獎勵系統的關鍵因子，當完成一項任務或獲得肯定時，會帶來明顯的快感與動力。促進方法包括：設定小目標並逐一達成、給予自我正向回饋，以及攝取含酪胺酸食物，如起司、雞肉與黑巧克力。

設定小目標並逐一達成、給予自我正向回饋，以及攝取含酪胺酸食物，如起司、雞肉與黑巧克力，可以促進多巴胺分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

腦內啡：身體自製的「天然止痛藥」

腦內啡是一種天然的快感與舒壓物質，在激烈運動、開懷大笑或吃辣食時會自然分泌，能有效舒緩壓力與疼痛。促進方法包括：進行有氧運動，如跑步、跳舞等；看喜劇、大笑；食用辛辣食物與黑巧克力。

催產素：建立情感連結的「擁抱荷爾蒙」

催產素則與愛與信任密切相關，是促進人際連結的重要荷爾蒙。當擁抱親人、撫摸寵物或表達關心時，就能提升這份情感的力量。促進方法包括：擁抱、牽手等親密接觸；與寵物互動；做善事、主動表達關懷與感謝。

每天一點點 打造幸福體質

洪泰雄提醒，這4種快樂荷爾蒙各有不同的啟動條件與情感作用，但透過簡單的日常習慣與生活調整，就能協助自己從身心層面獲得滿滿的幸福感。從今天起，不妨觀察自己是哪一種快樂荷爾蒙正在發揮作用，為生活添一抹溫暖與正能量。

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