經痛3類型治療焦點不同 中醫師傳授舒緩飲品

莊可鈞中醫師表示，經痛可飲用薑母紅糖茶或乾薑黑豆大棗湯舒緩。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕許多女性有經痛困擾，中醫師表示，經痛大多是氣血經絡運行不暢造成，可分為氣滯血瘀、寒凝胞宮、氣血虛弱等3種類型，可分別從疏肝理氣、溫陽散寒、補養氣血著手，但調整生理週期需3至6個月，過程要耐心配合，並可搭配飲食、飲品揮別經痛！

頤鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，氣血經絡不通則痛導致經痛，可分成3種類型，「氣滯血瘀」多與情緒壓力相關，常見小腹墜脹刺痛或伴隨經前乳房脹痛，治療以疏肝理氣、活血化瘀為主；「寒凝胞宮」為體質腎陽不足或常食生冷、環境潮濕、淋雨等，多為冷痛、絞痛，熱敷後緩解，治療聚焦溫陽散寒、化瘀止痛；「氣血虛弱」則由素體虛弱、過勞或節食造成，腹痛常為隱隱作痛或伴隨下墜感，月經後可能仍有不適，治療強化補養氣血。

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不過，莊可鈞也提到，有些經痛可能合併2種以上證型，需經醫師評估後給予治療方針，不建議自行抓藥，避免症狀加重。

莊可鈞指出，中醫治經痛從病因著手，亦會運用「月經週期療法」，在不同階段生理週期提供不同處方調整子宮、卵巢的氣血循環，必要時加入針灸、穴位按摩、丹田灸等，同時修正生活型態，通常調整需3至6個月，過程要耐心配合。

莊可鈞提醒，日常可補充菠菜、皇宮菜、羽衣甘藍、芥菜等含鎂的深綠色蔬菜或堅果種子類，可放鬆肌肉、減輕痙攣降低經痛；Omega-3脂肪酸可抗子宮內膜發炎反應，亦降低疼痛，鮭魚與亞麻籽油是好的來源。

莊可鈞也建議一般經痛可飲用薑母紅糖茶緩解，使用老薑5片加入適量紅糖，黑糖更佳，熬成湯汁；經痛伴有腰痠可喝乾薑黑豆大棗湯，準備乾薑6錢、黑豆3兩、大棗1兩半，水適量加入黑糖、紅糖熬煮；經前不適則可選擇玫瑰花茶，以玫瑰花3錢加入適量冰糖，再沖約150c.c.熱水即可。

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